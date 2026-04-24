Gjermani, besimi i biznesit bie në nivelin më të ulët që nga viti 2020 mes ndikimit të luftës në Iran

Mücahithan Avcıoğlu
24 Prill 2026•Përditësim: 24 Prill 2026
Besimi i biznesit në Gjermani në muajin prill ka rënë më shumë se sa pritej, duke arritur nivelin më të ulët që nga muaji maj i vitit 2020, pasi lufta në Iran rëndon mbi pritjet për ekonominë më të madhe të Evropës, transmeton Anadolu.
Instituti "ifo" tha se indeksi i klimës së biznesit ra në 84.4 në prill nga 86.3 në mars, duke mbetur nën pritjet e tregut prej 85.7. “Ekonomia gjermane po goditet rëndë nga kriza në Iran”, tha Clemens Fuest, president i institutit "ifo".
Vlerësimi i kompanive për kushtet aktuale ra në 85.4 nga 86.7, ndërsa pritjet pësuan një rënie më të theksuar, respektivisht në 83.3 nga 85.9. “Ekonomia gjermane po humb besimin”, tha Klaus Wohlrabe, shef i hulumtimeve në institutin "ifo", duke theksuar se ndjenja ekonomike është dobësuar në të gjithë sektorët.
Të dhënat pasojnë statistika të tjera që tregojnë se sektori privat në Gjermani ka hyrë në tkurrje në prill për herë të parë në gati një vit, duke shtuar shenjat se rimëkëmbja e vendit po vonohet për shkak të goditjeve në energji dhe tregti të lidhura me konfliktin në Lindjen e Mesme.
Këtë javë, Ministria e Ekonomisë e Gjermanisë uli parashikimet e rritjes për vitet 2026 dhe 2027 ndërsa rriti projeksionet për inflacionin, duke përmendur ndikimin e kostove më të larta të energjisë dhe kërkesës së dobët të jashtme.
Vitin e kaluar, Gjermania miratoi një fond infrastrukture prej 500 miliardë eurosh, me qëllim nxitjen e investimeve dhe mbështetjen e rritjes pas një periudhe të zgjatur dobësie ekonomike.