Gaza, plagoset rëndë djali i kreut të Hamasit në sulmin izraelit

Tarek Chouiref
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Djali i udhëheqësit të Hamasit në Gaza, Khalil al-Hayya, u plagos rëndë në një sulm ajror izraelit në qytetin e Gazës, tha grupi palestinez të mërkurën vonë, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë për Al Jazeera, Al-Hayya tha se Hamza al-Sharbasi u vra në sulmin në lagjen Daraj të qytetit të Gazës ndërsa djali i tij Azzam dhe disa të tjerë pësuan lëndime të rënda.
Al-Hayya e përshkroi sulmin si "një zgjatim të agresionit izraelit kundër popullit tonë kudo" dhe e lidhi atë me atë që ai tha se ishin përpjekje izraelite për të ushtruar presion mbi negociatorët palestinezë përmes "vrasjeve, terrorit dhe frikësimit".
Ai tha se mesazhi politik pas sulmit ishte të detyronte negociatorët dhe udhëheqësit palestinezë të nënshtroheshin duke sinjalizuar se as ata dhe as fëmijët e tyre nuk ishin jashtë shënjestrimit.
Ndërsa nuk konfirmoi në mënyrë të qartë nëse djali i tij ishte shënjestra e synuar, Al-Hayya tha se "Izraeli merr përgjegjësi kur operacionet kanë sukses dhe shpik justifikime të ndryshme kur ato dështojnë", duke shtuar se vrasjet ishin bërë një dukuri e përditshme nën një politikë sistematike frikësimi.
Ai tha se sulme të tilla nuk do ta thyenin vullnetin e palestinezëve, duke shtuar se palestinezët "nuk do të largohen nga toka e tyre dhe nuk do të dorëzohen". Al-Hayya akuzoi Izraelin për dështimin në përmbushjen e fazës së parë të marrëveshjes së armëpushimit, duke thënë se mbi 850 palestinezë janë vrarë gjatë shtatë muajve të fundit, së bashku me mijëra të plagosur për shkak të urisë sistematike dhe kufizimeve në shpërndarjen e ndihmave.
Sipas tij, Hamasi kishte paraqitur raporte ditore mbi shkeljet e armëpushimit te ndërmjetësuesit dhe garantuesit, duke i bërë thirrje veçanërisht SHBA-së të ushtronte presion mbi Izraelin për të zbatuar marrëveshjen. Hamasi të mërkurën akuzoi Izraelin për përshkallëzimin e sulmeve në Gaza në shkelje të marrëveshjes së armëpushimit dhe i bëri thirrje SHBA-së dhe vendeve ndërmjetëse të ndërhyjnë për të ndaluar ofensivën.
Marrëveshja e armëpushimit në Sharm el-Sheikh u nënshkrua në tetor 2025 nën sponsorizimin e Egjiptit, SHBA-së, Katarit dhe Turqisë ndërsa hyri në fuqi më 10 tetor. Izraeli ka vazhduar ta shkelë marrëveshjen, duke rezultuar në vdekjen e 837 palestinezëve dhe plagosjen e 2.381 të tjerëve, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.
Armëpushimi pasoi dy vjet luftë izraelite që filloi më 8 tetor 2023, duke vrarë më shumë se 72 mijë palestinezë, duke plagosur mbi 172 mijë të tjerë dhe duke shkatërruar rreth 90 për qind të infrastrukturës civile të Gazës.