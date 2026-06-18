Gati 89 për qind e njësive petrokimike të Iranit të dëmtuara nga lufta kthehen në prodhim

Mücahithan Avcıoğlu
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Pothuajse 89 për qind e njësive petrokimike të Iranit që u nxorën jashtë funksionit gjatë luftës së fundit kanë rifilluar prodhimin, tha kreu i grupit më të madh petrokimik të vendit, njoftoi sot agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve ISNA, transmeton Anadolu.
Drejtori ekzekutiv i Kompanisë së Industrive Petrokimike të Gjirit Persik (PGPIC), Mohammad Shariatmadari tha se janë bërë përpjekje të gjera për të ruajtur prodhimin, pavarësisht sulmeve ndaj infrastrukturës kryesore industriale.
"Rreth 89 për qind e njësive që ishin jashtë prodhimit janë rikthyer në ciklin e prodhimit dhe aktualisht janë në funksionim", tha ai gjatë ceremonisë së nënshkrimit për rindërtimin e komplekseve petrokimike të dëmtuara.
Shariatmadari theksoi se disa objekte tani po prodhojnë mbi kapacitetin e tyre nominal, megjithëse të tjerat ende nuk janë rikthyer në prodhim të plotë. Ai shtoi se objektivi i kompanisë nuk është vetëm të rikthejë prodhimin e humbur, por të përmirësojë teknologjinë, qëndrueshmërinë dhe të zvogëlojë varësinë nga furnizuesit e huaj për pajisje dhe teknologji të ndjeshme.
Gjatë luftës, sektori petrokimik i Iranit ishte ndër industritë e goditura nga sulmet izraelite, përfshirë sulmet në qendrat kryesore petrokimike në Asaluyeh dhe Mahshahr. Këto objekte janë qendër për prodhimin petrokimik dhe kapacitetin eksportues të Iranit.
Sulmet dëmtuan pjesë të infrastrukturës së prodhimit dhe shërbimeve të vendit, duke nxitur përpjekjet e rindërtimit dhe një rikthim gradual të impianteve të dëmtuara në funksionim.
PGPIC është kompania më e madhe petrokimike e Iranit dhe përbën një pjesë të konsiderueshme të prodhimit dhe eksporteve petrokimike të vendit.