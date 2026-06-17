G7 mbështet rritjen e ndihmës ushtarake për Ukrainën, mirëpret marrëveshjen SHBA-Iran

Büşra Nur Çakmak
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Udhëheqësit e vendeve të G7 u zotuan sot të rrisin mbështetjen ushtarake për Ukrainën, duke përfshirë sisteme shtesë të mbrojtjes ajrore dhe kapacitete me rreze të gjatë, ndërsa mirëpritën një marrëveshje SHBA-Iran për të cilën thanë se ofron mundësi për të parandaluar Teheranin që të ketë armë bërthamore, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të përbashkët të lëshuar në përfundim të Samitit të G7 në Francë, liderët riafirmuan "mbështetjen e tyre të palëkundur" për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës dhe u zotuan të rrisin presionin ndaj Rusisë përmes sanksioneve shtesë, përfshirë masat që synojnë sektorët e naftës dhe gazit të vendit.
Udhëheqësit thanë se do të përshpejtojnë dërgesat e kapaciteteve të mbrojtjes ajrore, interceptorëve dhe aftësive me rreze të gjatë veprimi në Ukrainë dhe janë të gatshëm të konsiderojnë zgjerimin e licencave për të ndihmuar në rritjen e prodhimit ushtarak ukrainas.
"Ne jemi dakord të ofrojmë mbështetje të mëtejshme për ta kaluar vendin në dimrin e ardhshëm”, thuhet në deklaratë, duke iu referuar nevojave të Ukrainës për energji.
G7 gjithashtu u angazhua për intensifikimin e presionit ekonomik ndaj Moskës, duke thënë se sanksionet shtesë janë të përshtatshme në një kohë kur presidenti i SHBA-së, Donald Trump ka siguruar një marrëveshje për të rihapur Ngushticën e Hormuzit, një rrugë kyçe globale e anijeve.
Lidhur me zhvillimet në Lindjen e Mesme, udhëheqësit përshëndetën "marrëveshjen e përparimit" midis SHBA-së dhe Iranit, duke thënë se marrëveshja ofron mundësi historike për të parandaluar Teheranin nga sigurimi i një arme bërthamore dhe për të adresuar shqetësimet mbi aktivitetet e tij rajonale dhe raketore balistike.
Deklarata vlerësoi rolin e Trumpit në sigurimin e marrëveshjes dhe tha se vendet e G7 janë të gatshme të kontribuojnë në zbatimin e saj.
Udhëheqësit riafirmuan mbështetjen për lirinë e lundrimit përmes Ngushticës së Hormuzit dhe miratuan një iniciativë shumëkombëshe të sigurisë detare të udhëhequr nga Franca dhe Britania e Madhe që synon të lehtësojë rifillimin e transportit tregtar dhe të garantojë sigurinë detare në rrugë ujore.
Ata gjithashtu bënë thirrje për një marrëveshje më të gjerë diplomatike për t'u ndërtuar mbi memorandumin e mirëkuptimit SHBA-Iran dhe adresimin e shqetësimeve të sigurisë që lidhen me aktivitetet e Iranit në rajon. Në Liban, G7 mbështeti përpjekjet e autoriteteve libaneze për të çarmatosur Hezbollahun përmes një armëpushimi të menjëhershëm dhe për të vendosur kontrollin shtetëror mbi armët duke ruajtur sovranitetin e vendit.
Udhëheqësit u zotuan të përshpejtojnë përpjekjet humanitare dhe rindërtuese në Gaza dhe bënë thirrje për t'i dhënë fund dhunës në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Deklarata theksoi sigurinë energjetike, me G7-tën që angazhohet të diversifikojë rrugët globale të furnizimit me energji dhe të rrisë rezervat strategjike të energjisë për të reduktuar varësinë në Ngushticën e Hormuzit. Liderët vunë në dukje potencialin e Kanadasë për të ofruar furnizime shtesë me energji në tregjet globale në vitet e ardhshme.
Duke iu kthyer Indo-Paqësorit, G7 përsëriti mbështetjen për një rajon të lirë dhe të hapur të bazuar në të drejtën ndërkombëtare dhe kundërshtoi përpjekjet e njëanshme për të ndryshuar "status quo"-në me forcë ose detyrim në Detet e Kinës Lindore dhe Jugore dhe përtej Ngushticës së Tajvanit.
Liderët shprehën shqetësimin për programet e raketave bërthamore dhe balistike të Koresë së Veriut, riafirmuan mbështetjen për denuklearizimin e plotë të Koresë së Veriut dhe i kërkuan Phenianit të zgjidhë rastet e kahershme të rrëmbimeve. Ata gjithashtu u zotuan për bashkëpunim për të luftuar krimin kibernetik të Koresë së Veriut dhe vjedhjet e kriptomonedhave.
G7 mirëpriti më tej përpjekjet për të adresuar disbalancat ekonomike globale, përfshirë diskutimet që përfshijnë Kinën ndërsa tha se çështja do të mbetet në rendin e ditës gjatë takimeve të ardhshme të G20 të organizuara nga SHBA-ja.