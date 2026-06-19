Franca thirrje Izraelit të respektojë armëpushimin në Liban, kërkon nga SHBA-ja të ushtrojë "presionin e nevojshëm"

Şeyma Erkul Dayanç
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Ministri francez i Punëve të Jashtme, Jean-Noel Barrot, ka deklaruar se Izraeli duhet të respektojë angazhimet në kuadër të armëpushimit në Liban dhe i bëri thirrje SHBA-së të ushtrojë “të gjithë presionin e nevojshëm” për të siguruar zbatimin e tyre, transmeton Anadolu.
“Parimi i parë i marrëveshjes është ndërprerja e armiqësive në të gjitha frontet, përfshirë Libanin”, tha Barrot për Franceinfo, duke shtuar se zbatimi kërkon vazhdimin e diskutimeve në nivel teknik pas zhvillimeve të fundit diplomatike në Evropë.
Ai tha se prioriteti tani është të sigurohet zbatimi i plotë i hapave përfundimtarë të marrëveshjes, përfshirë masat që lidhen me stabilitetin rajonal dhe garancitë e sigurisë.
Barrot paralajmëroi se pa një marrëveshje, rajoni rrezikon paqëndrueshmëri të zgjatur, duke shtuar se marrëveshja është e nevojshme për të parandaluar përshkallëzim të mëtejshëm dhe pasojat ekonomike të lidhura me rrugët energjetike.
Ai theksoi se Franca do të mbetet e angazhuar në përpjekjet diplomatike dhe koordinimin me partnerët ndërkombëtarë teksa zbatimi i marrëveshjes ecën përpara.