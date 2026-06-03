Franca synon të shpërbëjë grupet e ekstremit të djathtë dhe të majtë

İlayda Çakırtekin
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Franca synon të shpërbëjë një grup të ekstremit të djathtë dhe një të ekstremit të majtë, tha sot zëdhënësja e qeverisë Maud Bregeon, transmeton Anadolu.
Ato përfshijnë grupin identitar të ekstremit të djathtë "Patria Albiges" dhe të majtën ekstreme "Front de rue", u tha Bregeon gazetarëve pas takimit javor të kabinetit. Bregeon tha se ministri i Brendshëm Laurent Nunez i propozoi presidentit Emmanuel Macron shpërbërjen e dy grupeve gjatë takimit.
"Patria Albiges" thotë se synon të rrisë ndërgjegjësimin për çështjet, përfshirë emigracionin, pasigurinë dhe "islamizmin". Njëmbëdhjetë aktivistë të së djathtës ekstreme të lidhur me grupin thuhet se u dënuan me burgim që varionin nga katër deri në tetë muaj, sipas transmetuesit "Franceinfo".
Ndërkohë, "Front de Rue" është një grup antifashist me bazë në veri të Francës, veçanërisht në Lille.
Njoftimi erdhi pasi Macron mblodhi zyrtarët e qeverisë në shkurt për të shqyrtuar masat kundër grupeve të dhunshme ekstremiste pas vdekjes së një aktivisti nacionalist francez gjatë përleshjeve midis grupeve të së majtës ekstreme dhe të ekstremit të djathtë në Lion.