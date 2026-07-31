Franca forcon kontrollet në kufirin me Spanjën pas mbërritjeve masive të emigrantëve në Ceuta

İlayda Çakırtekin
31 korrik 2026•Përditësim: 31 korrik 2026
Ministri i Brendshëm i Francës, Laurent Nunez njoftoi se Franca do të forcojë kontrollet kufitare me Spanjën pas mbërritjeve të fundit masive të emigrantëve në enklavën spanjolle të Ceuta-s në Afrikën e Veriut, transmeton Anadolu.
"Në përgjigje të situatës së vërejtur në enklavën e Ceuta-s, që mbrëmë kam udhëzuar që kontrollet në kufirin spanjoll të forcohen pa vonesë", shkroi Nunez në platformën amerikane të mediave sociale X. Ai tha se po aktivizon një forcë të ndërhyrjes së shpejtë kufitare për të kryer kontrolle të hollësishme.
Kryeministrja italiane Giorgia Meloni njoftoi vonë të enjten se Italia ishte e gatshme të marrë masa për të mbrojtur kufijtë e saj, përfshirë pezullimin e marrëveshjes Schengen me Spanjën. Ministri i Jashtëm Antonio Tajani bëri deklarata të ngjashme, duke kërkuar pezullimin e Spanjës nga zona Schengen e lëvizjes së lirë.
Ministri i Jashtëm spanjoll Jose Manuel Albares më vonë dënoi deklaratat e Tajanit dhe tha se ambasadori i Italisë ishte thirrur për sqarime. Këto njoftime erdhën ndërsa enklava spanjolle e Ceuta-s ka përjetuar një rritje të mbërritjeve të emigrantëve të parregullt nga Maroku ditët e fundit.
Sipas vlerësimeve fillestare të forcave të sigurisë, më shumë se 40 mijë emigrantë kishin hyrë në Ceuta nga Maroku ditët e fundit, shumica prej tyre të enjten, sipas të përditshmes spanjolle "El Pais".
Numri i viktimave të lidhura me mbërritjet masive arriti në 19 deri të premten në mëngjes. Qindra emigrantë që hynë në mënyrë të parregullt në Ceuta gjatë orëve të fundit, raportohet se kanë nisur të kthehen në Marok përmes të njëjtës pikëkalimi kufitar nga ku kishin hyrë.
Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez tha se qeveria po mobilizon të gjitha burimet në dispozicion në përgjigje të situatës.