Franca do të kontribuojë në forcën e NATO-s në veri të Suedisë

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09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Franca do të kontribuojë në forcën luftarake finlandezo-suedeze që do të vendoset në veri të Suedisë, pas vendimeve të marra në Samitin e NATO-s të mbajtur në Ankara, sipas liderëve të aleancës, transmeton Anadolu.
Samiti përfundoi me miratimin e një deklarate me gjashtë pika, e cila rikonfirmoi angazhimin e NATO-s për mbrojtjen kolektive sipas Nenit 5 të traktatit të aleancës dhe mbështetjen e vazhdueshme për Ukrainën.
Deklarata e samitit theksoi rëndësinë e unitetit mes vendeve anëtare të NATO-s dhe ripohoi angazhimin e aleancës për t’iu përgjigjur sfidave të sigurisë.
Liderët ranë dakord për forcimin e pranisë dhe gatishmërisë së NATO-s në rajon, përfshirë pjesëmarrjen e Francës në një forcë të përbashkët finlandezo-suedeze në veri të Suedisë, raportoi të enjten Radio Suedia.
Të mërkurën, Franca njoftoi gjithashtu se do të kontribuojë me dislokimin e forcave tokësore në Forcat Tokësore të Përparuara të NATO-s (FLF) në Finlandë.
Samiti i Ankarasë mblodhi krerët e shteteve dhe qeverive të NATO-s për të diskutuar sigurinë rajonale, bashkëpunimin brenda aleancës dhe mbështetjen për Ukrainën.