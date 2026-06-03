Franca dhe Hungaria nisin bisedimet për një partneritet të ri strategjik

Necva Taştan Sevinç
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Presidenti francez, Emmanuel Macron gjatë bisedimeve në Paris me kryeministrin hungarez, Peter Magyar, ka deklaruar se Franca dhe Hungaria do të fillojnë punën për një marrëveshje të re partneriteti strategjik, me synimin për të zgjeruar bashkëpunimin në mbrojtje, energji, industri dhe sektorë të tjerë kyç, transmeton Anadolu.
Duke e pritur kryeministrin hungarez në Pallatin Elysee, Macron tha se marrëveshja e propozuar do të zëvendësojë dhe modernizojë Traktatin e Mirëkuptimit dhe Miqësisë të vitit 1991 midis dy vendeve.
“Ne duam të nisim punën për të përfunduar një partneritet të ri strategjik franko-hungarez para fundit të vitit”, tha Macron duke shtuar se marrëveshja do të përditësohet për t’iu përgjigjur sfidave aktuale dhe për të mbështetur sovranitetin strategjik të Evropës.
Ai tha se partneriteti do të forcojë bashkëpunimin në mbrojtje, energjinë bërthamore, industrinë, sektorin hapësinor, bujqësinë, luftën kundër dezinformimit dhe mbrojtjen e institucioneve demokratike.
Macron përshëndeti përpjekjet e fundit të Hungarisë për të adresuar shqetësimet lidhur me sundimin e ligjit dhe korrupsionin, duke theksuar se reformat kanë ndihmuar në zhbllokimin e një pjese të konsiderueshme të fondeve të Bashkimit Evropian (BE) që më parë ishin ngrirë.
“Dua të ritheksoj mbështetjen time të plotë për punën që po kryeni për të siguruar respektimin e plotë të sundimit të ligjit dhe të vlerave themelore të BE-së në Hungari”, tha ai.
Më tej, presidenti francez përshëndeti vendimin e Hungarisë për t’iu bashkuar bashkëpunimit të zgjeruar me Zyrën e Prokurorit Publik Evropian, duke e cilësuar këtë si një hap të rëndësishëm për mbrojtjen e interesave financiare të BE-së.
Dy liderët po ashtu diskutuan mbështetjen për Ukrainën, konkurrueshmërinë evropiane si dhe çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes, në prag të samitit të Këshillit Evropian më 18-19 qershor.
Nga ana e tij, Magyar e përshkroi Francën si një partner të rëndësishëm ekonomik, duke theksuar se rreth 45 mijë hungarezë punojnë për kompanitë franceze. Ai shprehu mbështetjen për rinovimin e marrëveshjes strategjike dypalëshe dhe tha se ajo duhet të zgjerohet për të përfshirë çështjet ekonomike, kulturore, diplomatike dhe ato që lidhen me BE-në.
Magyar gjithashtu e ftoi Macronin në Hungari më 23 tetor, kur vendi do të përkujtojë një përvjetor të rëndësishëm kombëtar, duke sugjeruar se kjo mund të jetë një mundësi për nënshkrimin e marrëveshjes së re.
Kryeministri hungarez tha se Budapesti mbetet i përkushtuar në luftën kundër korrupsionit dhe në forcimin e bashkëpunimit me institucionet evropiane, duke shtuar se përparime të mëtejshme mund të ndihmojnë në tërheqjen e investimeve shtesë franceze.