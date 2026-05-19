Franca dhe Grenlanda bien dakord për bashkëpunim më të fortë në fushën e mineraleve të rralla

Beyza Binnur Dönmez
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Franca dhe Grenlanda nënshkruan një letër qëllimi për të forcuar bashkëpunimin mbi mineralet dhe metalet kritike, njoftoi sot një ministër francez, ndërsa vendet evropiane kërkojnë të sigurojnë burime strategjike për tranzicionin e gjelbër dhe zinxhirët e furnizimit industrial, transmeton Anadolu.
Ministri francez i deleguar për tregtinë e jashtme dhe atraktivitetin, Nicolas Forissiertha në një postim në platformën amerikane të mediave sociale X tha se marrëveshja u nënshkrua në kryeqytetin grenlandez Nuuk së bashku me kryeministrin e Grenlandës, Mute B. Egede.
"Një partneritet strategjik për të ardhmen e energjisë dhe industrisë evropiane", shkroi Forissier.
Sipas një deklarate të qeverisë së Grenlandës të lëshuar të hënën, marrëveshja synon të forcojë bashkëpunimin midis Grenlandës dhe Francës mbi ndarjen e njohurive, hartëzimin gjeologjik dhe zhvillimin e përgjegjshëm të burimeve minerale.
Letra e qëllimit bazohet në një marrëveshje bashkëpunimi teknik të nënshkruar më 3 mars gjatë konferencës së Shoqatës së Shpikësve dhe Zhvilluesve të Kanadasë në Toronto midis Ministrisë së Industrisë dhe Mineraleve të Grenlandës dhe Sondazhit Gjeologjik Francez, BRGM.
Projekti i parë i përbashkët në kuadër të partneritetit do të përqendrohet në studimet gjeologjike satelitore në Grenlandë për të ofruar "njohuri të reja dhe më të thella" rreth gjeologjisë së territorit dhe për të mbështetur planifikimin e eksplorimit në të ardhmen, tha deklarata.
Bashkëpunimi do të mbështesë projekte të përbashkëta në të gjithë zinxhirët e furnizimit me metale kritike, do të promovojë praktikat e qëndrueshme të minierave dhe do të forcojë bashkëpunimin në kërkim dhe arsim.
Grenlanda mban rezerva të konsiderueshme të elementëve të rrallë të tokës dhe mineraleve të tjera strategjike që kërkohen gjithnjë e më shumë për teknologjitë e energjisë së pastër, elektrifikimin dhe industrinë moderne.