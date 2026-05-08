Franca dërgon sërish ambasadorin e saj në Algjeri për të rivendosur "dialogun efektiv"

İlayda Çakırtekin
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Franca po e dërgon ambasadorin e saj përsëri në Algjeri në një përpjekje për të rivendosur "dialogun efektiv", raportoi sot transmetuesi BFM TV, duke cituar presidencën, transmeton Anadolu.
Ambasadori francez në Algjeri, Stephane Romatet do të shoqërojë zëvendësministren franceze të Mbrojtjes, Alice Rufo, gjatë vizitës së saj sot në vend, njoftoi Pallati Elysee.
Romatet u thirr nga Macroni në prill 2025, pas një krize diplomatike mes Francës dhe Algjerisë.
Presidenca tha se ky veprim vjen ndërsa Macroni synon të "rivendosë dialogun efektiv" me Algjerinë.