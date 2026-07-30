Franca dënon shkeljen e raportuar të hapësirës ajrore polake gjatë sulmeve ruse në Ukrainë

İlayda Çakırtekin
30 korrik 2026•Përditësim: 30 korrik 2026
Presidenti francez Emmanuel Macron dënoi sot shkeljen e raportuar të hapësirës ajrore të Polonisë gjatë sulmeve ruse gjatë natës në Ukrainë, transmeton Anadolu.
"Franca dënon fuqishëm sulmet ruse që vranë civilë në Ukrainë si dhe shkeljen e hapësirës ajrore polake", shkroi Macron në platformën e mediave sociale amerikane X.
Më tej ai shprehu mbështetjen e vazhdueshme për Ukrainën dhe Poloninë. "Kjo është një çështje e sigurisë sonë kolektive", shtoi Macron.
Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa reagoi gjithashtu ndaj shkeljes së raportuar të hapësirës ajrore, duke thënë se veprimet e Rusisë kërcënojnë sigurinë e Evropës në tërësi.
"Mbrëmë, Rusia nisi sulm masiv të kombinuar kundër Ukrainës. Gjatë sulmit, hapësira ajrore polake u shkel gjithashtu, duke nënvizuar edhe një herë se agresioni rus është kërcënim për sigurinë e Evropës në tërësi", shkroi Costa.
Ai shprehu "solidaritet të plotë" me autoritetet polake dhe ukrainase dhe kujtoi se blloku po rrit mbështetjen për të forcuar aftësitë e mbrojtjes ajrore të Ukrainës.
"Evropa do të vazhdojë të qëndrojë e bashkuar përballë këtij agresioni", shtoi Costa.
Sipas transmetuesit polak TVP World, qyteti lindor polak i Lublinit dhe qyteti i afërt Krasnystaw u zgjuan nga sirenat paralajmëruese sot herët pasi Qendra qeveritare për sigurinë aktivizoi sistemin e alarmit për shkak të sulmeve ruse pranë kufirit.