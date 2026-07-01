Franca cakton datat e zgjedhjeve presidenciale për në prill dhe maj të vitit të ardhshëm

Şeyma Erkul Dayanç
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Franca ka caktuar datat e zgjedhjeve presidenciale të vitit 2027 për më 18 prill dhe 2 maj 2027, konfirmoi qeveria të mërkurën gjatë mbledhjes së kabinetit, raporton Anadolu.
Zëdhënësja e qeverisë, Maud Bregeon, kundërshtoi interpretimet se vendimi ka prapavijë politike, duke thënë se kalendari është përcaktuar pas konsultimeve me partitë politike dhe në përputhje me kërkesat kushtetuese.
Raundi i dytë, nëse do të jetë i nevojshëm – në rast se asnjë kandidat nuk siguron shumicën në raundin e parë – do të mbahet vetëm një ditë pas demonstratave të 1 Majit, Ditës Ndërkombëtare të Punëtorëve, gjë që ka nxitur kritika politike.
Figura të opozitës e kanë vënë në pikëpyetje këtë vendim, përfshirë Bruno Retailleau, i cili e ka cilësuar kalendarin si “jo neutral” dhe ka sugjeruar se mund të pasqyrojë një strategji më të gjerë politike.
Qeveria i hodhi poshtë këto pretendime, duke theksuar se rregullat zgjedhore zbatohen njësoj për të gjithë dhe do të respektohen si zakonisht gjatë periudhës së fushatës.
“Të gjithë e dinë si të menaxhojnë 1 Majin para dhe pas zgjedhjeve presidenciale”, tha zëdhënësja.
Bregeon shtoi se afatet pasqyrojnë “të gjitha kufizimet ekzistuese” dhe janë dakorduar pas konsultimeve me të gjitha forcat politike.
Ajo theksoi gjithashtu se, edhe pse asnjë kalendar nuk është i përsosur, kandidatët do të kenë kohë të mjaftueshme për të paraqitur programet e tyre gjatë fushatës.