Francë, kërkohet dënim me 7 vjet burg për ish-presidentin Sarkozy në çështjen e financimit nga Libia

İlayda Çakırtekin
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Prokurorët francezë kërkuan sot dënim me shtatë vjet burg për ish-presidentin Nicolas Sarkozy në procesin e apelit për çështjen e financimit të fushatës nga Libia, transmeton Anadolu.
Prokurorët kanë kërkuar gjithashtu një gjobë prej 300.000 eurosh dhe një ndalim pesëvjeçar nga ushtrimi i funksioneve publike, sipas transmetuesit BFM TV.
Procesi i apelit nisi që nga mesi i marsit, pasi Sarkozy vitin e kaluar u dënua me pesë vjet burg për pjesëmarrje në një organizatë kriminale.
Prokuroria publike kishte kërkuar më herët që Sarkozy të shpallej fajtor për pjesëmarrje në organizatë kriminale, korrupsion dhe financim të paligjshëm të fushatës.
Vendimi përfundimtar pritet të jepet më 30 nëntor.
Në shkurt të vitit 2024, Gjykata e Apelit në Paris e dënoi Sarkozyn me një vit burg, ku gjashtë muaj do të kryheshin në forma alternative, përfshirë mbajtjen e një byzylyku elektronik, për financimin e paligjshëm të fushatës së tij të dështuar presidenciale të vitit 2012. Gjykata e Kasacionit e Francës e hodhi poshtë apelin e tij në nëntor, duke e bërë vendimin përfundimtar.
Ky rast shënoi dënimin e dytë përfundimtar për Sarkozyn, pas një dënimi prej tre vitesh — përfshirë një vit nën mbikëqyrje elektronike — për korrupsion dhe ndikim të paligjshëm në çështjen Bismuth. Ky vendim u bë përfundimtar në dhjetor 2024. Sarkozy mbajti një byzylyk elektronik nga 7 shkurti deri më 12 maj 2025, para se të lirohej me kusht për shkak të moshës së tij.