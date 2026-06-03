Fluturimi izraelit devijohet drejt Kroacisë pasi Sllovenia refuzon uljen

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Sllovenia ka penguar uljen e një avioni të marrë me qira nga kompania izraelite Israir, duke përmendur mungesën e lejeve të nevojshme, transmeton Anadolu.
Sipas transmetuesit publik izraelit KAN, avioni, i operuar nga kompania kroate Trade Air në emër të kompanisë izraelite Israir, ndryshoi itinerarin dhe u drejtua për në Kroaci pasi autoritetet sllovene refuzuan t’i jepnin leje për ulje.
Drejtori ekzekutiv i kompanisë Israir, Uri Sirkis, e cilësoi vendimin si “politik”, duke pretenduar se ai ishte shkaktuar nga “kundërshtimi i qartë i Sllovenisë ndaj politikave dhe drejtimit që ndjek Izraeli”.
Qeveria sllovene deri më tani nuk ka lëshuar ndonjë deklaratë zyrtare lidhur me këtë çështje.