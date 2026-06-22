Finlanda shqyrton sistemin me pikë për migracionin e punës

Necva Taştan Sevinç
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Finlanda vazhdon të vlerësojë mundësinë e vendosjes së një sistemi të migrimit të punës të bazuar në pikë, pas publikimit të një raporti të porositur nga qeveria që shqyrton modele të ngjashme të përdorura në vende si Kanadaja, Australia, Gjermania dhe Zelanda e Re, raportoi media lokale, transmeton Anadolu.
Studimi, i porositur nga ministri i Punësimit, Matias Marttinen, shqyrtoi sistemet ndërkombëtare të imigracionit të bazuara në pikë dhe zbuloi se ato zakonisht funksionojnë sipas dy modeleve: një sistem i bazuar në renditje, ku aplikuesit konkurrojnë sipas pikëve të tyre, dhe një sistem i bazuar në prag, ku aplikuesit kualifikohen duke arritur numrin minimal të pikëve.
Sipas kornizës aktuale të migrimit të punës në Finlandë, punëtorët e huaj duhet të kenë një ofertë ekzistuese pune ose marrëdhënie pune dhe të përmbushin kriteret e qeverisë, përfshirë kërkesat minimale për të ardhura, raportoi transmetuesi finlandez YLE.
Një sistem i bazuar në pikë, në vend të kësaj, do t’i vlerësonte aplikuesit sipas kritereve të përcaktuara paraprakisht si arsimi, aftësitë gjuhësore, përvoja e punës dhe mosha.
Duke folur pas publikimit të raportit, Marttinen tha se politika e migrimit të punës në Finlandë duhet të vazhdojë të udhëhiqet kryesisht nga nevojat e punëdhënësve për fuqi punëtore.
“Unë mendoj se ky parim bazë në lidhje me emigracionin për punë në Finlandë nuk ka nevojë për ndryshime të mëdha”, tha ai, duke shtuar se punëdhënësit duhet të vazhdojnë të përcaktojnë kërkesën për punëtorë.
Raporti zbuloi se nuk ka pengesa të mëdha për miratimin e një modeli të bazuar në pikë në Finlandë, por paralajmëroi se një sistem i tillë ka të ngjarë të rrisë burokracinë për migrantët dhe të shtojë barrën administrative për punëdhënësit dhe autoritetet publike.
“Që investimet shtesë në një sistem të bazuar në pikë të jenë të vlefshme, përfitimet që do të arrihen me këtë sistem duhet të jenë të qarta”, thuhet në raport.
Marttinen tha se aktualisht nuk po mbron një kalim të plotë në një sistem të bazuar në pikë, por sugjeroi që elemente të këtij modeli mund të përfshihen në kornizën ekzistuese të Finlandës, veçanërisht në përpjekjet për të tërhequr punëtorë me kualifikim të lartë.
Ideja është diskutuar brenda koalicionit qeverisës që nga viti i kaluar, kur Christoffer Ingo nga Partia Popullore Suedeze e Finlandës propozoi një qasje të ngjashme me atë të Kanadasë.
Ingo ka thënë se një sistem i bazuar në pikë mund ta ndihmojë Finlandën të vendosë objektiva më të qarta për migrimin e punës sipas rajoneve, sektorëve dhe grupeve gjuhësore, duke u dhënë gjithashtu migrantëve të mundshëm më shumë qartësi për kriteret e pranueshmërisë.
Kryeministri Petteri Orpo më parë ka shprehur gatishmëri për ta shqyrtuar propozimin, ndërsa ministrja e Financave dhe udhëheqësja e Partisë së Finlandezëve, Riikka Purra, ka shprehur rezerva.
Disa anëtarë të Partisë së Finlandezëve kanë sugjeruar zgjerimin e qasjes së bazuar në pikë edhe përtej migrimit të punës. Deputeti Mauri Peltokangas ka thënë se kritere të ngjashme mund të zbatohen edhe për imigracionin humanitar dhe rastet e azilit.