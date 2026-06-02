Finlanda sekuestron 4 milionë euro në asete shtetërore ruse për të zbatuar kërkesën për kompensim nga Ukraina

Şeyma Erkul Dayanç
02 Qershor 2026•Përditësim: 02 Qershor 2026
Finlanda ka sekuestruar gati 4 milionë euro në asete shtetërore ruse si pjesë e përpjekjeve për të zbatuar një kërkesë kompensimi nga kompania ukrainase e energjisë "Naftogaz" për humbjet e lidhura me veprimet e Rusisë në Ukrainë, raportoi sot transmetuesi publik finlandez YLE, transmeton Anadolu.
Autoriteti Kombëtar i Zbatimit të Ligjit i Finlandës tha se rreth 3.7 milionë euro u vunë nën sekuestro të përkohshme pas një kërkese të paraqitur nga "Naftogaz"-i dhe degët e saj. Fondet vijnë nga një program bashkëpunimi ndërkufitar i Bashkimit Evropian, tashmë i shuar, midis Finlandës dhe Rusisë, që mbështeste projektet e zhvillimit në rajonet kufitare.
Sipas YLE, Rusia kishte paguar pjesën e saj të financimit para se të niste pushtimin e saj të plotë të Ukrainës në vitin 2022. Programi u ndërpre më vonë, duke i lënë fondet në Finlandë.
Autoritetet e përshkruan sekuestrimin si një masë paraprake që synonte të parandalonte transferimin ose asgjësimin e aseteve, duke mbrojtur interesat e paditësit. Që nga viti 2024, Finlanda ka sekuestruar më shumë se 40 milionë euro në asete ruse, thuhet në raport.
Veçmas, autoritetet finlandeze kanë filluar të zbatojnë kërkesat për kompensim në lidhje me dëmet në Ukrainë bazuar në vendimet e gjykatave ndërkombëtare.
Një gjykatë e Helsinkit miratoi së fundmi zbatimin e një vendimi të vitit 2023 nga Gjykata e Përhershme e Arbitrazhit në Hagë që i dha "Naftogaz"-it rreth 4.3 miliardë euro kompensim për asetet që thotë se u shpronësuan në Krime pas aneksimit të gadishullit nga Rusia në vitin 2014.
Rusia e ka apeluar vendimin, sipas raportit.