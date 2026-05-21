Finlanda kërkon trajtim me respekt për aktivistët e flotiljes së ndihmës për Gazën në takim me ambasadorin izraelit

İlayda Çakırtekin
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Ministria e Punëve të Jashtme e Finlandës ka përsëritur kërkesën e saj për trajtim me respekt të aktivistëve të Flotiljes Globale "Sumud" gjatë një takimi me ambasadorin izraelit, transmeton Anadolu.
“Ministria e Punëve të Jashtme në një takim me ambasadorin izraelit përsëriti kërkesat e saj për trajtim me respekt të pjesëmarrësve në Flotiljes Globale Sumud, garantimin e procesit të rregullt ligjor dhe sigurisë, si dhe respektimin e së drejtës ndërkombëtare”, tha ministria finlandeze në rrjetin social amerikan X.
Ajo shtoi se Izraeli po kërkon të largojë personat e ndaluar nga territori i tij dhe riafirmoi se po mban kontakte me personat në fjalë dhe me autoritetet izraelite.
Ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, publikoi një video në rrjetet sociale ku shihej duke tallur aktivistët pro-palestinezë, të cilëve u ishin lidhur duart dhe ishin detyruar të gjunjëzoheshin pasi u ndaluan nga forcat izraelite në ujërat ndërkombëtare.
Ministri izraelit shkaktoi zemërim si brenda vendit ashtu edhe ndërkombëtarisht pas publikimit të videos njëminutëshe.
Forcat izraelite ndërhynë ndaj misionit të ndihmës në ujërat ndërkombëtare të hënën dhe ndaluan të gjithë aktivistët në bord.
Flotilja, me 428 persona nga 44 vende, u nis të enjten e kaluar nga distrikti turk Marmaris në një përpjekje për të thyer bllokadën izraelite të vendosur ndaj Rripit të Gazës që nga viti 2007.