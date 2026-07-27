Filipine, zbulohet një bombë e dyshuar pranë Senatit përpara fjalimit të presidentit

Saadet Gökce
27 korrik 2026•Përditësim: 27 korrik 2026
Një pajisje shpërthyese e dyshuar e improvizuar (IED) u gjet sot pranë ndërtesës së Senatit të Filipineve në Pasay përpara fjalimit të planifikuar të presidentit Ferdinand Marcos Jr. për gjendjen e kombit, sipas mediave lokale, transmeton Anadolu.
Njësia Speciale e Sigurisë e Senatit zbuloi artikullin e dyshimtë gjatë një inspektimi rutinë rreth orës 8 të mëngjesit me orën lokale, raportoi ABS-CBN News. Njësia kërkoi ekip për asgjësimin e mjeteve shpërthyese nga policia e Pasay, e cila më vonë neutralizoi IED-in e dyshuar, tha transmetuesi.
Autoritetet po hetojnë ngjarjen. Më herët sot, një shpërthim i shkaktuar nga një IED ndodhi pranë hyrjes së Departamentit të Drejtësisë në Manila. Ministria e Drejtësisë tha se nuk raportohet për viktima.
Njësia e Deponimit të Mjeteve Eksplozive të Policisë Kombëtare të Filipineve u përgjigj në vendngjarje për të kryer një ekzaminim teknik.
"Hetimi është duke vazhduar për të përcaktuar burimin, natyrën dhe rrethanat e shpërthimit", tha ministria duke shtuar se situata ishte nën kontroll dhe kompleksi i Departamentit të Drejtësisë mbetet i sigurt.
Sipas Agjencisë së Lajmeve të Filipineve, rreth 20 mijë oficerë policie do të vendoseshin për të ruajtur "qetësinë dhe rendin" gjatë fjalimit të pestë të presidentit Marcos në Quezon City për gjendjen kombit.