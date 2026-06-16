FIFA nuk gjen "asnjë provë" për shkelje të kodit disiplinor lidhur me gjestin kontrovers me dorë të arbitrit

Muhammed Yasin Güngör
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
FIFA tha se nuk ka gjetur asnjë provë për shkelje të kodit disiplinor pasi zyrtari i Arbitrimit Asistues me Video (VAR), Shaun Evans, bëri një gjest para një ndeshjeje të Kupës së Botës, transmeton Anadolu.
"Komisioni i pavarur disiplinor i FIFA-s mund të konfirmojë se pas shqyrtimit të çështjes që përfshin ndihmësin e VAR-it, Shaun Evans, nuk ka gjetur asnjë provë për shkelje të Kodit Disiplinor të FIFA-s", tha organizata.
Evans, një zyrtar australian, u pa gjatë transmetimit të së dielës të ndeshjes Gjermani-Curaçao duke bërë simbolin "OK" me dorë, një gjest i lidhur me supremacinë e bardhë dhe i cilësuar si simbol urrejtjeje nga "Anti-Defamation League" (Liga kundër shpifjes) në vitin 2019.
Evans mohoi kategorikisht çdo qëllim keqdashës, duke e përshkruar lëvizjen si një "dridhje të pavullnetshme dhe të pavetëdijshme".
Ai shprehu keqardhje për mënyrën se si u interpretua gjesti, por këmbënguli se nuk e bëri simbolin "me vetëdije apo qëllimisht", i cili fitoi famë të keqe pasi u përdor nga autori i sulmit në xhamitë e Christchurch-it në vitin 2019, një supremacist i bardhë që vrau 51 besimtarë muslimanë.