Erdogan: Strategjia e Turqisë për “eliminimin e terrorizmit në burim” sjell sukses

Esra Tekin
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, ka deklaruar se Turqia ka arritur sukses të rëndësishëm brenda dhe jashtë vendit përmes strategjisë së saj për “eliminimin e terrorizmit në burim”, veçanërisht pas tentativës së dështuar të grushtit të shtetit në vitin 2016, raporton Anadolu.
Duke folur në ceremoninë e hapjes së Konferencave të Sigurisë Kombëtare në kompleksin presidencial, Erdogan tha se ngjarja u organizua për të promovuar një kuptim më të mirë të Dokumentit të Politikës së Sigurisë Kombëtare, i cili përcakton perceptimet e kërcënimeve kombëtare dhe objektivat e politikës së jashtme të vendit.
Erdogan theksoi se pas tentativës së dështuar të grushtit të shtetit më 15 korrik të vitit 2016, Turqia kaloi në një qasje më aktive të sigurisë, të bazuar në eliminimin e kërcënimeve në burim.
Përmes kësaj strategjie, theksoi ai, Turqia zhvilloi një luftë shumëdimensionale kundër grupeve terroriste, duke krijuar gjithashtu një vijë sigurie përgjatë kufijve të saj jugor përmes operacioneve ndërkufitare.
Ai shtoi se pas tentativës së grushtit të shtetit, operacionet kundër terrorizmit të Turqisë në zonat e Irakut dhe Sirisë pranë kufirit turk konfirmuan aftësinë e vendit për të marrë vendime të pavarura dhe “hapen një epokë të re të sigurisë”.
Ai i përshkroi këto si një hap të rëndësishëm drejt forcimit të kujtesës strategjike të Turqisë, përmirësimit të koordinimit mes institucioneve shtetërore dhe përgatitjes së zyrtarëve për të vlerësuar saktë kërcënimet e reja dhe ato në zhvillim.
Erdogan gjithashtu theksoi traditën e gjatë shtetërore të Turqisë, duke iu referuar 16 shteteve përgjatë rreth 2.200 viteve, të përfaqësuara në vulën presidenciale. Ai tha se kombi turk ka themeluar shtete në një gjeografi të gjerë, nga Evropa në Azinë Qendrore dhe nga Kaukazi në Afrikë.
“Siç themi gjithmonë, Republika e Turqisë nuk është shteti i parë që kemi themeluar në këto toka, por është më i fundit i yni”, tha ai.
Ai shtoi se gjatë historisë së saj Turqia është përballur me shumë vështirësi, tradhti dhe kriza, por gjithashtu ka arritur të rikuperohet dhe të ecë përpara.
Ai tha se vendi nuk është mbështetur kurrë tek të tjerët në mbrojtjen e atdheut.
Kjo qasje, sipas tij, ka udhëhequr Luftën e Pavarësisë Turke, themelimin e republikës në vitin 1923, mbrojtjen e demokracisë, si dhe luftën 40-vjeçare të Turqisë kundër terrorizmit.