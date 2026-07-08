Erdogan dhe Macron diskutojnë tregtinë, NATO-n dhe krizat rajonale në margjinat e samitit të Ankarasë

Gizem Nisa Çebi Demir
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan u takua sot me presidentin e Francës, Emmanuel Macron, në margjinat e Samitit të Liderëve të NATO-s në Ankara, ku dy udhëheqësit diskutuan marrëdhëniet dypalëshe, si dhe zhvillimet rajonale dhe globale, njoftoi Drejtoria e Komunikimeve e Presidencës së Turqisë, transmeton Anadolu.
Gjatë takimit, Erdogan tha se ka ardhur koha që Turqia dhe Franca të rrisin objektivat e tyre të tregtisë dypalëshe, duke shtuar se Ankaraja do të vazhdojë përpjekjet për të avancuar bashkëpunimin “në çdo fushë”.
Erdogan theksoi gjithashtu rëndësinë e forcimit të shtyllës evropiane të NATO-s për të ruajtur “lidhjen transatlantike” midis aleatëve, duke thënë se kjo mund të arrihet “pa dobësuar lidhjet tona brenda aleancës dhe pa shkaktuar përsëritje të panevojshme”.
Ai shtoi se Turqia do t’i mbështesë nismat e Bashkimit Evropian në fushën e mbrojtjes mbi bazën e këtyre parimeve.
Lidhur me Iranin, Erdogan tha se shpreson që Memorandumi i Islamabadit do të ndihmojë në sjelljen e paqes në rajon, duke shtuar se Turqia mbetet “optimiste, por e kujdesshme” dhe se “duhet treguar kujdes ndaj provokimeve”.
Presidenti turk tha gjithashtu se Ankaraja po vazhdon përpjekjet për të ndihmuar në përfundimin e luftës mes Rusisë dhe Ukrainës dhe po ndërmerr hapa për të ringjallur procesin diplomatik.
Sipas Drejtorisë së Komunikimeve, Erdogan i ka shprehur gjithashtu urimet e tij më të mira Macronit pas sulmit me bombë që ndodhi pranë hotelit ku presidenti francez po qëndronte në Damask.