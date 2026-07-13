Emiri i Katarit pret zyrtarë të lartë dhe të afërm pas vdekjes së Sheikut Hamad bin Khalifa

Mohammad Sio
13 korrik 2026•Përditësim: 13 korrik 2026
Emiri i Katarit, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani priti sot vizitorë në Lusail Palace në Doha pas vdekjes së babait të tij, Emir Sheikh Hamad bin Khalifa, një ditë më parë, raporton Anadolu.
Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve QNA, Sheikh Tamim priti liderë rajonalë dhe ndërkombëtarë, zyrtarë të lartë dhe personalitete që mbërritën në Doha për të shprehur ngushëllimet e tyre.
QNA tha që në zi ishin Princi i Kurorës dhe kryeministri i Bahreinit, Salman bin Hamad Al Khalifa, Princi i Kurorës së Kuvajtit, Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif, kryeministri libanez Nawaf Salam dhe presidenti i Ruandës Paul Kagame.
Sheikh Hamad ndërroi jetë të dielën në moshën 74-vjeçare dhe u varros në varrezat Lusail në Doha.
Katari shpalli katër ditë zie kombëtare për vdekjen e ish-emirit.
Sheikh Hamad mori pushtetin në vitin 1995 dhe ia dorëzoi frenat e autoritetit princit të tij të atëhershëm të kurorës Sheikh Tamimit më 25 qershor 2013.