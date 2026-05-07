Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Katari thellojnë lidhjet ekonomike me marrëveshje të reja

Rania R.a. Abushamala
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Katari kanë nënshkruar disa marrëveshje dhe memorandume mirëkuptimi në sektorë kyç, përfshirë ekonominë dhe zhvillimin, thuhet në një deklaratë të përbashkët, transmeton Anadolu.
Deklarata u lëshua pas Komitetit të Përbashkët Suprem për Bashkëpunim të mbajtur në Abu Dhabi. Takimi i nivelit të lartë u bashkëkryesua nga kryeministri i Katarit, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dhe ministri i Jashtëm i Emirateve të Bashkuara Arabe, Abdullah bin Zayed Al Nahyan.
Të dyja palët pohuan se marrëdhëniet dypalëshe po përparojnë "të bazuara në vullnetin e përbashkët politik" dhe angazhim të vërtetë për partneritete të dobishme reciprokisht. Ata mirëpritën progresin në bashkëpunimin financiar dhe të investimeve, përfshirë përpjekjet për të finalizuar një memorandum mirëkuptimi midis Ministrive të Financave të të dy vendeve dhe diskutimet e vazhdueshme mbi një marrëveshje për shmangien e taksimit të dyfishtë.
Të dyja palët theksuan rëndësinë e bashkëpunimit në sektorët në zhvillim të ekonomisë së të ardhmes, veçanërisht inteligjencën artificiale, transformimin dixhital, cloud computing dhe sigurinë kibernetike.