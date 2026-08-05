El-Sayed kryeson garën e demokratëve për Senatin në Miçigan

Darren Lyn
05 gusht 2026•Përditësim: 05 gusht 2026
Abdul El-Sayed mbajti një epërsi të ngushtë në zgjedhjet paraprake të Senatit Demokratik të Miçiganit sot herët, pasi votuesit në Kansas, Michigan, Misuri, Virginia dhe Washington zgjodhën kandidatët për garat kryesore në zgjedhjet afatmesme të nëntorit, transmeton Anadolu.
Me 91 për qind të votave të numëruara, El-Sayed ështe përpara përfaqësueses amerikane, Haley Stevens. Fituesi do të përballet me republikanin Mike Rogers në garën për të zëvendësuar senatorin demokrat në pension, Gary Peters. Rogers kandidoi pa kundërshtarë në zgjedhjet paraprake republikane.
Stevens u mbështet nga demokratët e njohur, përfshirë Peters, ndërsa El-Sayed mori mbështetje nga figura përparimtare, përfshirë senatorin Bernie Sanders dhe deputetët Alexandria Ocasio-Cortez dhe Rashida Tlaib.
Mbështetja e SHBA-së për Izraelin dhe fushata e tij gjenocidale kundër palestinezëve në Gaza ishin çështjet kryesore në zgjedhjet kryesore. Në Distriktin e Parë të Kongresit të Miçiganit, deputeti republikan Jack Bergman fitoi nominimin e partisë së tij me 74.3 për qind të votave kundër dy sfiduesve, me 94 për qind të votave të numëruara.
Republikani republikan Bill Huizenga fitoi gjithashtu emërimin në distriktin e 4-të të Miçiganit, duke mundur Philip Tanis 85 për qind me 15 për qind me 83 për qind të votave të numëruara. Huizenga do të përballet me senatorin e shtetit Sean McCann, i cili mundi Diop Harris II 67.2 për qind me 32.8 për qind për nominimin demokrat.
Në Kansas, senatori republikan Roger Marshall mundi sfiduesin Pond Naramore me 79.9 për qind të votave dhe 99 për qind të raporteve të zonave. Marshall do të përballet me Adam Hamiltonin, i cili fitoi nominimin e Demokratëve në një fushë të mbushur me njerëz.