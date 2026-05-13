EIA: Fluksi i naftës përmes Ngushticës së Hormuzit bie me gati 30 për qind në tremujorin e parë

Mücahithan Avcıoğlu
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Rrjedhat e naftës përmes Ngushticës së Hormuzit kanë rënë me gati 30 për qind në tremujorin e parë të vitit 2026 krahasuar me tremujorin e mëparshëm, tha të mërkurën Administrata e Informacionit të Energjisë e SHBA-së (EIA), transmeton Anadolu.
Vëllimi i naftës bruto, kondensatit dhe produkteve të naftës të transportuara përmes kësaj rruge strategjike ka rënë në 14,6 milionë fuçi në ditë në periudhën janar–mars, nga 20,7 milionë fuçi në ditë në tremujorin e katërt të vitit 2025, sipas të dhënave të reja të publikuara nga EIA për sigurinë globale të energjisë.
Rrjedhat ishin gjithashtu ndjeshëm më të ulëta krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, kur përmes ngushticës kaluan 20,4 milionë fuçi në ditë.
Rrjedhat e naftës bruto dhe kondensatit përmes Hormuzit kanë rënë në 10,7 milionë fuçi në ditë në tremujorin e parë nga 15,2 milionë në tremujorin e mëparshëm, ndërsa produktet e naftës kanë rënë në 3,9 milionë fuçi nga 5,5 milionë.
Rrjedhat e gazit natyror të lëngshëm (LNG) përmes Ngushticës së Hormuzit gjithashtu kanë rënë në 7,3 miliardë kubikë në ditë në tremujorin e parë nga 10,1 miliardë kubikë në ditë në tremujorin e katërt të vitit 2025.
EIA tha se vlerësimet e saj bazohen në të dhëna të gjurmimit të anijeve nga Vortexa, të plotësuara me analizën e saj, duke vënë në dukje se të dhënat për anijet që kalojnë Hormuzin janë bërë “veçanërisht të pasigurta” që nga fundi i shkurtit 2026.
Agjencia tha se vëllimet e vitit 2026 në Hormuz po rishikohen shpesh bazuar në informacionin më të mirë të disponueshëm.
Ndërsa rrjedhat përmes Hormuzit kanë rënë, vëllimet e naftës të transportuara përmes Ngushticës Bab el-Mandeb janë rritur në 5,4 milionë fuçi në ditë në tremujorin e parë nga 5,2 milionë në tremujorin e mëparshëm.
Rrjedha e naftës përmes Kanalit të Panamasë gjithashtu është rritur në 2,9 milionë fuçi në ditë nga 2,8 milionë në të njëjtën periudhë.
Ngushtica e Hormuzit, e vendosur midis Iranit dhe Omanit, është një nga pikat më kritike të energjisë në botë, duke lidhur prodhuesit e Gjirit Persik me tregjet globale.