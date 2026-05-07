Egjipti ndërmerr hapa për të rehabilituar infrastrukturën e gazit në Liban

Tarek Chouiref
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
STAMBOLL (AA) - Egjipti nënshkroi të mërkurën një marrëveshje me Libanin për të rehabilituar tubacionet e gazit dhe infrastrukturën e tij, mes përpjekjeve të vazhdueshme për të mbështetur sektorin energjetik të vendit të goditur nga kriza, transmeton Anadolu.
Marrëveshja vjen dy ditë pasi Jordania, Siria dhe Libani njoftuan një plan për të bashkëpunuar në ringjalljen e Tubacionit të Gazit Arab, një projekt rajonal energjetik që lidh furnizimet e gazit egjiptian me Levantin.
Sipas një deklarate nga Kabineti Egjiptian, Kryeministri Mostafa Madbouly mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit në selinë e qeverisë në Kryeqytetin e Ri Administrativ të Egjiptit, në lindje të Kajros.
Marrëveshja u nënshkrua nga ministri egjiptian i Naftës, Karim Badawi dhe ministri libanez i Energjisë, Joe Saddi.
Madbouly tha se marrëveshja pasqyron rezultatet e vizitës së tij në Bejrut dhjetorin e kaluar dhe nënvizon angazhimin e Kajros për të mbështetur Libanin në sektorin e energjisë dhe për të rehabilituar infrastrukturën e tij.
Ai gjithashtu theksoi mbështetjen e Egjiptit për përpjekjet që synojnë sigurimin e furnizimeve të qëndrueshme me energji për Libanin.
Ministrat egjiptianë dhe libanezë më vonë zhvilluan bisedime mbi zgjerimin e bashkëpunimit dypalësh në sektorin e energjisë.
Badawi e përshkroi marrëveshjen si një hap të rëndësishëm drejt forcimit të bashkëpunimit midis dy vendeve në sektorët e naftës dhe gazit natyror dhe mbështetjen e sigurisë rajonale të energjisë.
Më parë këtë javë, ministri jordanez i Energjisë, Saleh Kharabsheh, njoftoi se Jordania, Siria dhe Libani kishin arritur një marrëveshje mbi bashkëpunimin në shkëmbimin e gazit natyror përmes Gazsjellësit Arab.
Sipas marrëveshjes, Jordania do të përdorte infrastrukturën e saj për të importuar gaz natyror të lëngshëm, për ta shndërruar atë në gaz natyror dhe për ta dërguar atë në Siri dhe Liban përmes gazsjellësit, sipas transmetuesit publik të Jordanisë, Al-Mamlaka.
Me një gjatësi prej më shumë se 1.200 kilometrash (745 milje), Gazsjellësi Arab ishte projektuar për të transportuar gaz natyror egjiptian në vendet e Levantit dhe potencialisht në Evropë.
Projekti u pezullua kryesisht pas vitit 2011 për shkak të situatës në Siri dhe sanksioneve të SHBA-së të vendosura gjatë sundimit të Bashar al-Assad, përpara se kufizimet të hiqeshin më vonë pas rrëzimit të Assadit dhe formimit të një administrate kalimtare të udhëhequr nga presidenti Ahmad al-Sharaa.