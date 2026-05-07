EBA-ja dënon kritikat e Iranit për marrëdhëniet e saj me SHBA-në dhe Izraelin

Tarek Chouiref
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA) dënuan ato që i përshkruan si deklarata armiqësore nga Irani që kritikojnë lidhjet e Abu Dhabit me SHBA-në dhe Izraelin, duke riafirmuar refuzimin e çdo kërcënimi ndaj sovranitetit dhe sigurisë së tyre kombëtare, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme e Emirateve tha se marrëdhëniet ndërkombëtare dhe partneritetet mbrojtëse të EBA-së janë “çështje thjesht sovrane” dhe nuk mund të përdoren nga askush si pretekst për kërcënime, ndërhyrje apo nxitje.
Ministria hodhi poshtë çdo retorikë që kërcënon sigurinë e vendit, objektet, qytetarët apo banorët e tij, duke e cilësuar një gjuhë të tillë si shkelje të së drejtës ndërkombëtare, Kartës së OKB-së dhe parimeve të fqinjësisë së mirë. Ajo theksoi se Emiratet ruajnë të gjitha të drejtat sovrane, ligjore, diplomatike dhe ushtarake për t’iu përgjigjur çdo kërcënimi apo akti armiqësor dhe mbeten të përkushtuara për mbrojtjen e interesave kombëtare dhe sovranitetit të tyre.
Deklarata erdhi pasi Irani kritikoi atë që e përshkroi si “partneritet” të Abu Dhabit me Washingtonin dhe Izraelin kundër interesave iraniane, duke akuzuar Emiratet se po lejojnë praninë ushtarake amerikane dhe izraelite në territorin e tyre.
Irani paralajmëroi se çdo sulm kundër Republikës Islamike i nisur nga territori i Emirateve do të shkaktonte një përgjigje “vendimtare dhe pendimprurëse”. Të hënën, Ministria e Mbrojtjes e EBA-së tha se kishte interceptuar 15 raketa dhe katër dronë të lëshuar nga Irani dhe se sulmi la të plagosur tre persona në incidentin e parë të tillë që nga hyrja në fuqi e armëpushimit mes SHBA-së dhe Iranit më 8 prill.
Irani mohoi përfshirjen në sulm, duke i quajtur akuzat “të pabaza”, dhe tha se çdo operacion ushtarak i kryer nga Teherani do të “njoftohej qartë dhe zyrtarisht”. Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar kundërpërgjigje nga Teherani dhe ndërprerje në Ngushticën e Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhojnë marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi më vonë u zgjat nga presidenti amerikan Donald Trump pa afat të caktuar.
Që nga 13 prilli, SHBA-ja ka zbatuar bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në këtë rrugë ujore strategjike.