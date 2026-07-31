Dy të vrarë dhe 9 të plagosur nga sulmet gjatë natës mes Rusisë dhe Ukrainës

Kanyshai Butun
31 korrik 2026•Përditësim: 31 korrik 2026
STAMBOLL (AA) - Rusia dhe Ukraina akuzuan njëra-tjetrën për kryerjen e sulmeve gjatë natës, të cilat shkaktuan dy të vrarë dhe nëntë të plagosur, transmeton Anadolu.
Pesë persona u plagosën në rajonin e Volgogradit në Rusi pasi një sulm ukrainas me dron shkaktoi zjarre në një objekt të karburanteve dhe energjisë në jug të Volgogradit dhe në magazina në distriktin Dzerzhinsky të qytetit, duke dëmtuar infrastrukturën civile, tha guvernatori Andrey Bocharov.
"Shërbimet e emergjencës ndodhen aktualisht në vendngjarje dhe përpjekjet për shuarjen e zjarrit po vazhdojnë", shkroi Bocharov në platformën ruse të mediave sociale Max.
Shitësi online rus Wildberries konfirmoi sulmin, duke thënë se një zjarr shpërtheu në një nga qendrat e tij logjistike në Volgograd.
"Nuk ka raportime paraprake për viktima", tha kompania në Telegram, duke shtuar se operacionet logjistike janë zhvendosur në objekte të tjera.
Ndërkohë, guvernatori i Rostovit, Yury Slyusar tha në Telegram se një person u plagos pasi një dron goditi një ndërtesë banimi në qytetin Gukovo, duke shkaktuar shembjen e pllakave të kateve dhe duke detyruar banorët të evakuohen.
Ministria ruse e Mbrojtjes pretendon se ka shkatërruar 371 dronë ukrainas gjatë natës në të gjithë vendin, në Krimenë e aneksuar dhe në ujërat e Detit të Zi dhe Detit Azov.
Në Ukrainë, dy persona u vranë dhe tre të tjerë u plagosën në një sulm rus në distriktin Nikopol, sipas kreut të administratës ushtarake rajonale të Dnipropetrovskut, Oleksandr Hanzha.
Forcat Ajrore të Ukrainës pretendojnë se kanë rrëzuar 195 dronë rusë mbi pjesët veriore, jugore dhe lindore të Ukrainës.
Verifikimi i pavarur i pretendimeve mbetet i vështirë për shkak të luftës në vazhdim.