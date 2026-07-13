Dy të vrarë dhe 11 të plagosur si pasojë e sulmeve të SHBA-së në Iran

Mohammad Sio
13 korrik 2026•Përditësim: 13 korrik 2026
Dy persona u vranë dhe 11 të tjerë u plagosën në sulme të veçanta të SHBA-së në Iranin jugperëndimor dhe atë qendror sot herët, thanë zyrtarët iranianë, transmeton Anadolu.
Në provincën Khuzestan, zëvendësguvernatori Valiollah Hajati tha se një sulm i SHBA-së goditi një stacion pompimi të ujit bujqësor në kontenë Mahshahr, duke vrarë një roje sigurie që punonte në objekt dhe duke plagosur katër të tjerë, raportoi agjencia gjysmë-zyrtare e lajmeve Mehr.
Ai tha se të plagosurit po marrin trajtim mjekësor, pa dhënë detaje të tjera për shkallën e lëndimeve të tyre.
Në një incident të veçantë, zëvendës guvernatori i Isfahanit për Çështjet e Sigurisë, Akbar Salehi tha se një sulm i SHBA-së kishte në shënjestër një bazë ushtarake në qytetin Nain në Iranin qendror, duke vrarë një person dhe duke plagosur shtatë të tjerë.
Salehi i tha agjencisë zyrtare të lajmeve IRNA se greva ndodhi sot në orët e para dhe se të gjithë të plagosurit u trajtuan si pacientë ambulatorë.
Sulmet ishin pjesë e një vale të re sulmesh amerikane të raportuara sot në të gjithë Iranin jugor, përfshirë në Bandar Abbas, Sirik, ishullin Qeshm, Jask, Bushehr dhe Kangan.
Komanda Qendrore e SHBA-së tha se sulmet e fundit kishin për qëllim të degradonin më tej atë që e përshkroi si aftësinë e Iranit për të sulmuar marinarët civilë dhe anijet tregtare që kalojnë tranzit në Ngushticën e Hormuzit.