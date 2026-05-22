Dy ndihmës mjekë midis 6 të vrarëve në sulmet izraelite në Liban

Tarek Chouiref
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Gjashtë persona, përfshirë dy ndihmës mjekë, u vranë sot në sulmet ajrore izraelite në jug të Libanit, sipas agjencisë kombëtare libaneze të lajmeve (NNA), transmeton Anadolu.
Në sulmet e fundit, dy ndihmës mjekë u vranë ndërsa kryenin "detyrën e tyre humanitare" në Deir Qanoun al-Nahr në Tyre, raportoi NNA, duke cituar Shoqatën Islamike "Risala". Një avion luftarak izraelit shënjestroi një pozicion që i përkiste Autoritetit Shëndetësor Islamik në fshatin Hanouiyeh në Tyre, duke vrarë katër persona dhe duke plagosur dy ndihmës mjekë.
Agjencia shtoi se tre persona të tjerë u plagosën në një sulm që synonte zonën Hafour midis fshatrave Siddiqine dhe Qana. Sulmi erdhi një ditë pasi një sulm ajror izraelit shkaktoi dëme të konsiderueshme në një spital në qytetin jugor të Tebnine.
Sipas NNA, dy persona u vranë dhe një i tretë u plagos pasi një avion luftarak izraelit goditi pranë spitalit "Tebnine". Të paktën 16 spitale janë dëmtuar në sulmet izraelite në Liban që nga 2 marsi, treguan shifrat e publikuara nga Ministria libaneze e Shëndetësisë.
Të dhënat zyrtare zbuluan se të paktën 116 persona janë vrarë dhe 263 janë plagosur në sulme që synojnë mjekët dhe ekipet e ambulancës gjatë së njëjtës periudhë. Të paktën 3.089 persona janë vrarë, 9.397 janë plagosur dhe më shumë se 1.6 milionë janë zhvendosur që nga fillimi i sulmeve izraelite në mars, sipas zyrtarëve libanezë.
Sulmet izraelite vazhdojnë në të gjithë Libanin, pavarësisht armëpushimit të ndërmjetësuar nga SHBA-ja që hyri zyrtarisht në fuqi më 17 prill dhe u zgjat më vonë deri në fillim të korrikut.