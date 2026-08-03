Drejtori i Komunikimeve i Turqisë: Izraeli po saboton përpjekjet për paqe në Gaza

Esra Tekin
03 gusht 2026•Përditësim: 03 gusht 2026
Drejtori i Komunikimit i Turqisë, Burhanettin Duran kritikoi sot sulmet e fundit izraelite që synojnë palestinezët, duke deklaruar se sulmet e Tel Avivit "po sabotojnë qëllimisht" të gjitha përpjekjet për të arritur paqe në Gaza, transmeton Anadolu.
"Në një kohë kur nismat diplomatike që synojnë arritjen e një armëpushimi dhe paqes së qëndrueshme në Gaza po ofrojnë shpresë, sulmet e fundit të Izraelit që synojnë civilët dhe infrastrukturën e kujdesit shëndetësor po sabotojnë qëllimisht të gjitha përpjekjet drejt paqes", tha Duran në platformën e mediave sociale NSosyal të Turqisë.
Ai tha se këto sulme, të cilat shpërfillin të drejtën e jetës së grave, fëmijëve dhe civilëve të pafajshëm, tregojnë qartë se qeveria e Benjamin Netanyahut nuk është e interesuar për t'i dhënë fund konfliktit, por për të thelluar krizën.
Duran i kërkoi komunitetit global që "të miratojë një qëndrim më efektiv dhe parimor për të ndaluar këto politika agresive, të cilat kërcënojnë stabilitetin rajonal".
"Nën udhëheqjen e presidentit tonë Recep Tayyip Erdogan, Turqia do të vazhdojë të qëndrojë pranë ligjit ndërkombëtar, dinjitetit njerëzor dhe të drejtave legjitime të popullit palestinez dhe të mbështesë të gjitha përpjekjet që synojnë vendosjen e një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme", shtoi ai.