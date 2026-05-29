Disa kompani zvicerane akuzohen nga SHBA për “ndihmë në financimin” e rrjetit iranian të naftës

Beyza Binnur Dönmez
29 Maj 2026•Përditësim: 29 Maj 2026
Disa kompani zvicerane akuzohen nga autoritetet amerikane se kanë ndihmuar në menaxhimin e një pjese të rrjetit të përfshirë në transportin e naftës iraniane dhe në kryerjen e transaksioneve që dyshohet se kanë financuar Korpusin e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit dhe Forcën Quds, transmeton Anadolu.
Raporti thotë se Fractal Shipping SA mori përsipër menaxhimin e një flote prej rreth 30 cisternash të naftës në vitin 2022. Kur vendet perëndimore shtrënguan sanksionet ndaj Rusisë, drejtori ekzekutiv i Fractal, Mathieu Philippe, krijoi një degë në Dubai.
Që nga korriku i vitit 2025, Philippe dhe kompanitë e tij në Dubai dhe Gjenevë janë në listën e sanksioneve të SHBA-së, thuhet në raport. Sipas Washingtonit, këto kompani janë pjesë e një rrjeti të transportit të naftës iraniane.
Sipas informacioneve amerikane të cituara nga RTS, kreu i rrjetit është manjati iranian i naftës Hossein Shamkhani, djali i Ali Shamkhanit, ish-këshilltar i liderit suprem të Iranit.
SHBA-ja vendosi sanksione të reja ndaj rrjetit të kompanive të Shamkhanit në prill.
Raporti gjithashtu përmend kompaninë e investimeve me bazë në Zug, Ocean Leonid Investments AG, e themeluar nga partneri i biznesit të Hossein Shamkhanit, Mahdiyar Zare Mojtahed. Fondi aktualisht është në likuidim, thuhet në raport.
RTS thotë se autoritetet amerikane e sanksionuan kompaninë në korrik për investime të dyshuara që vinin nga transaksionet e naftës së Shamkhanit.
Sipas dokumenteve gjyqësore amerikane të cituara nga RTS-ja, 7.6 milionë dollarë kanë kaluar përmes një llogarie zvicerane të grupit me bazë në Singapor Wellbred Group, duke kaluar përmes SHBA-së drejt Singaporit në janar, në shkelje të dyshuar të sanksioneve amerikane ndaj Iranit.
Grupi ka një degë në Gjenevë, Wellbred Trading SA.
Një tjetër hetim i përmendur në raport lidhet me bankën e investimeve me bazë në Cyrih, MBaer, e cila është mbyllur zyrtarisht që nga shkurti. Sipas Autoritetit Zviceran të Mbikëqyrjes së Tregjeve Financiare (FINMA), banka ka kryer “shkelje serioze sistematike” të detyrimeve kundër pastrimit të parave, ndërsa hetimet vijojnë nga Prokuroria Publike.
Raporti thotë se Departamenti amerikan i Thesarit pretendon se MBaer ka pastruar para në emër të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit dhe Forcës Quds, duke financuar kështu “terrorizmin”. FinCEN, një njësi e inteligjencës financiare e Thesarit amerikan, pretendon se banka ka transferuar më shumë se 60 milionë dollarë në këtë kontekst.
Themeluesi i MBaer, Mike Baer, i ka hedhur poshtë akuzat, duke thënë se në kohën e transaksioneve nuk kishte asnjë tregues lidhjeje me Iranin, organizata të sanksionuara apo aktivitete terroriste, dhe i ka quajtur pretendimet e FinCEN të pabazuara.