Diplomati turk në Damask: Bashkëpunimi detar Turqi-Siri po zgjerohet

Merve Berker
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Ambasadori turk në Damask, Nuh Yilmaz tha sot se bashkëpunimi dhe solidariteti midis Turqisë dhe Sirisë po zgjerohet në fushën detare, transmeton Anadolu.
Një delegacion ushtarak turk, i kryesuar nga komandanti i Forcave Detare Admirali, Ercument Tatlioglu, vizitoi portin e Latakias, ku ishin ankoruar anijet detare turke, me ftesë të komandantit të marinës siriane Brig. Gjenerali Mohammed Al-Saud, tha Yilmaz përmes kompanisë amerikane të mediave sociale X.
"Bashkëpunimi dhe solidariteti midis Turqisë dhe Sirisë po zhvillohen edhe në fushën detare", tha ai duke shprehur kënaqësinë për progresin.
Yilmaz shtoi se delegacioni i kryesuar nga Tatlioglu është takuar edhe me Al-Suudin në Latakia.
"Ishte krenari të prisnim delegacionin tonë ushtarak të udhëhequr nga admirali Ercument Tatlioglu. 'TCG Istanbul' (një nga anijet që mori pjesë në vizitë) na bëri krenarë në Latakia", tha Yilmaz.
Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Turqisë gjithashtu njoftoi më herët se anijet e lidhura me Komandën e Forcave Detare Turke bënë një vizitë portuale në portin e Latakias në Siri të hënën.