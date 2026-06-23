Dhoma e ulët franceze miraton planin e autonomisë për Korsikën

Şeyma Erkul Dayanç
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Asambleja Kombëtare e Francës të martën miratoi një projektligj kushtetues që i jep autonomi Korsikës brenda Republikës Franceze, transmeton Anadolu.
Në leximin e parë, deputetët e miratuan tekstin me 271 vota pro, 202 kundër dhe 64 abstenime.
Projektligji është pjesë e një procesi më të gjerë politik, i nisur pasi qeveria franceze kishte deklaruar më shumë se katër vjet më parë se ishte “e gatshme të shkonte deri te autonomia” për Korsikën.
Propozimi, i mbështetur nga qeveria, përfshirë presidentin Emmanuel Macron, u miratua pasi u paraqit si hap i parë drejt një procesi më të gjerë të reformës kushtetuese.
Ai parashikon kompetenca të reja për Korsikën, përfshirë mundësinë për të përshtatur ligjet dhe rregulloret ekzistuese me kushtet lokale, si dhe krijimin e autoritetit të posaçëm legjislativ dhe rregullator për ishullin.
Teksti gjithashtu përfshin njohjen kushtetuese të një “komuniteti ishullor historik, gjuhësor dhe kulturor” dhe të një “lidhjeje të veçantë me tokën korsikane”.
Projektligji ende përballet me pengesa legjislative, përfshirë miratimin në Senat, ku pritet që opozita e djathtë të jetë më e fortë.
Nëse miratohet në të njëjtën formë nga të dy dhomat, ai do të kërkojë mbështetjen e tre të pestave të votave në një Kongres të përbashkët parlamentar në Versajë ose mund t’i nënshtrohet referendumit.