Dhoma e ulët e parlamentit polak miraton taksë mbi fitimet e papritura të kompanive të karburanteve

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19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Dhoma e ulët e parlamentit të Polonisë ka miratuar një projektligj qeveritar që vendos një taksë mbi fitimet e papritura të kompanive të karburanteve, përfshirë gjigantin shtetëror të energjisë Orlen, në një lëvizje që synon të taksojë atë që qeveria e përshkruan si fitime të jashtëzakonshme të krijuara gjatë periudhave të trazirave të tregut, transmeton Anadolu.
Projektligji u miratua në parlament me 231 vota pro, 201 kundër dhe një abstenim. Ai tani do të shqyrtohet nga Senati përpara se t’i dërgohet presidentit Karol Nawrocki për nënshkrim.
Legjislacioni është pjesë e përpjekjeve të qeverisë për të zbatuar rregullat e Bashkimit Evropian (BE) që kërkojnë nga vendet anëtare të vendosin kontribute të përkohshme ndaj kompanive në sektorin e lëndëve djegëse fosile që përfituan nga fitime jashtëzakonisht të larta pas krizës energjetike të shkaktuar nga pushtimi rus i Ukrainës.
Mbështetësit e qeverisë argumentuan se kompanitë e energjisë që kanë regjistruar fitime të jashtëzakonshme gjatë kësaj periudhe duhet të kontribuojnë më shumë në financat publike dhe në masat për të zbutur efektet e çmimeve të larta të energjisë për konsumatorët.
Ligjvënësit e opozitës e kritikuan propozimin, duke paralajmëruar se taksa shtesë mund të dekurajojë investimet në sektorin e energjisë dhe të ulë konkurrueshmërinë e kompanive polake.
Roli i kompanisë Orlen në ekonomi dhe praktikat e tij të biznesit kanë qenë shpesh pika përplasjeje mes qeverisë dhe opozitës. Kritikët e administratës së mëparshme të partisë Ligj dhe Drejtësi e kanë akuzuar kompaninë për përdorimin e politikave të çmimeve për qëllime politike, akuza të cilat janë mohuar nga ish-drejtuesit e kompanisë.
Nëse miratohet nga Senati dhe nënshkruhet si ligj, taksa do ta shtojë Poloninë në një listë në rritje të vendeve evropiane që kanë vendosur taksa të veçanta ndaj kompanive të energjisë si reagim ndaj fitimeve të jashtëzakonshme gjatë krizës energjetike.