Departamenti amerikan i Shtetit miraton shitjen e mundshme të raketave Koresë së Jugut

Diyar Güldoğan
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Departamenti amerikan i Shtetit tha të mërkurën se ka miratuar shitjen e mundshme të 70 raketave të avancuara ajër-ajër me rreze të mesme “AIM-120C-8” dhe pjesëve të drejtimit Koresë së Jugut, transmeton Anadolu.
Kostoja totale e vlerësuar është 292 milionë dollarë, tha Departamenti në një deklaratë.
“Shitja e propozuar do të përmirësojë aftësinë e Republikës së Koresë për të përballuar kërcënimet aktuale dhe të ardhshme duke zgjeruar kapacitetin e saj të mbrojtjes ajrore, duke penguar agresionin në rajon dhe duke siguruar ndërveprueshmëri me forcat amerikane”, thuhet në deklaratë.
Kontraktori kryesor do të jetë RTX Corporation, me seli në shtetin amerikan Virxhinia.