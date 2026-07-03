Delegacione zyrtare mbërrijnë në Teheran për funeralin e ish-liderit suprem të Iranit, Ali Khamenei

Mohammad Sio
03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Delegacionet zyrtare nga disa vende mbërritën sot në kryeqytetin e Iranit, Teheran, për të marrë pjesë në ceremonitë mortore të ish-udhëheqësit suprem iranian Ali Khamenei, transmeton Anadolu.
Khamenei u vra në një sulm të përbashkët amerikano-izraelit në Iran më 28 shkurt, duke shkaktuar javë të tëra lufte dhe duke përshkallëzuar tensionet në të gjithë rajonin.
Mes zyrtarëve të lartë që mbërritën në Teheran ishin presidenti irakian Nizar Amidi, kryetari i parlamentit irakian Mohammed al-Halbousi dhe delegacioni i tij parlamentar, presidenti i Taxhikistanit Emomali Rahmon, kryeministri armen Nikol Pashinyan, presidenti i rajonit të Kurdistanit, Nechirvan Barzani dhe kryetari i parlamentit uzbek Nuriddin Ismoilov, sipas transmetuesit shtetëror iranian IRIB.
Kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif gjithashtu mbërriti në Teheran për të marrë pjesë në funeralin në krye të një delegacioni zyrtar, sipas një deklarate nga zyra e tij.
Mediat iraniane raportuan mbërritjen e delegacioneve që përfaqësonin dijetarët fetarë palestinezë, klerikët rusë, partitë politike turke, partitë politike libaneze, përfaqësuesit indianë dhe grupet muslimane shiite tajlandeze për të bërë nderimet e tyre gjatë ceremonive të varrimit.
Përfaqësues të Partisë Republikane Bullgare dhe anëtarë të parlamentit ndoqën ngjarjet përkujtimore që nderonin udhëheqësin e ndjerë iranian, sipas mediave iraniane. Anëtarët e grupit libanez Hezbollah mbajtën ceremoni lamtumire në nderim të Khameneit.
Mediat iraniane thanë se delegacione të huaja shtesë pritet të vazhdojnë të mbërrijnë gjatë gjithë ditës ndërsa aktivitetet përkujtimore do të vazhdojnë në ditët në vijim. Sipas orarit të shpallur të varrimit, një ceremoni zyrtare përkujtimore për Khamenein do të mbahet sot me pjesëmarrjen e krerëve të shtetit, zyrtarëve të lartë dhe liderëve fetarë.
Ceremonitë e lamtumirës do të vazhdojnë në Teheran më 4 dhe 5 korrik, e ndjekur nga kortezhi kryesor i varrimit në kryeqytet më 6 korrik. Më pas ritet e varrimit do të zhvendosen në qytetin e shenjtë të Qom-it më 7 korrik.
Më 8 korrik, ceremonitë janë planifikuar në Irak, përfshirë në Bagdad, Nexhef dhe Qerbela, ku trupi do të pritet nga figura fetare dhe politike përpara se të dërgohet në faltoret kryesore shiite. Ceremonia përfundimtare e varrimit është planifikuar për 9 korrik në faltoren Imam Ali Reza në qytetin verilindor të Mashhadit, një nga vendet më të shenjta të shiitëve në Iran.