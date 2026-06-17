Danimarka do të dërgojë 850 trupa në Letoni nën rotacionin e NATO-s

Şeyma Erkul Dayanç
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Danimarka do të vendosë 850 trupa në Letoni këtë vjeshtë si pjesë e skemës së dislokimit me rotacion të NATO-s pasi mori mbështetjen nga Komiteti i Politikës së Jashtme të Parlamentit danez, njoftoi sot transmetuesi publik DR, transmeton Anadolu.
Dislokimi u miratua gjatë një takimi të komitetit ku morën pjesë ministri i Jashtëm Lars Lokke Rasmussen dhe ministri i Mbrojtjes Jeppe Bruus.
"Ne kemi marrë mbështetjen e komitetit për të vendosur batalionin danez në vjeshtë. Është e rëndësishme për ne që të marrim pjesë në përpjekjet parandaluese të drejtuara ndaj Rusisë", u tha Bruus gazetarëve pas takimit.
Ai tha gjithashtu se komiteti ka miratuar vendosjen e një kontributi danez për pastrimin e minave. "Ne kemi marrë gjithashtu mbështetjen e komitetit për të dërguar një njësi daneze të pastrimit të minave. Ajo do të marrë pjesë në operacionet e pastrimit të minave", tha Bruus.
Dislokimi i trupave është pjesë e përpjekjeve të NATO-s për të përforcuar krahun e saj lindor mes shqetësimeve të vazhdueshme të sigurisë të lidhura me Rusinë.