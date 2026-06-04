Costa pas takimit me Vuçiqin në Beograd: Rruga e Serbisë drejt BE-së është e vështirë, por është e qartë

Kemal Zorlak
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa tha sot në Beograd se rruga e Serbisë drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian është e vështirë, por se drejtimi i udhëtimit është i qartë, duke thënë se autoritetet në Beograd duhet të përqendrohen në reforma, marrëdhënie të mira fqinjësore dhe harmonizim me politikat e BE-së, veçanërisht në politikat e jashtme dhe të sigurisë, raporton Anadolu.
Pas takimit me presidentin serb, Aleksandar Vuçiq, Costa tha se vizita e tij përfaqëson një konfirmim të angazhimit të vazhdueshëm të BE-së ndaj perspektivës evropiane të Serbisë, duke theksuar se zgjerimi mbetet një nevojë gjeostrategjike për Evropën.
"Rruga përpara për Serbinë është e vështirë, por trajektorja është e qartë. Ne duhet të përqendrohemi në nxitjen e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë, harmonizimin me politikat e BE-së dhe zbatimin e reformave aktuale", tha Costa. Ai përmendi dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës si dhe zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit, si momente kyçe kur bëhet fjalë për nxitjen e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë në rajon dhe procesin e pranimit në BE.
Ai i bëri thirrje Serbisë që të përshpejtojë aktivitetet në fushën e sundimit të ligjit, përfshirë zbatimin e rekomandimeve të Komisionit të Venecias në lidhje me gjyqësorin, si dhe masat që synojnë forcimin e lirive të medias dhe përzgjedhjen transparente të përbërjes së re të Autoritetit Rregullator për Median Elektronike (REM).
Costa theksoi nevojën për të reformuar legjislacionin zgjedhor në përputhje me rekomandimet e ODIHR-it para zgjedhjeve të ardhshme.
Ai tha se Bashkimi Evropian mbetet partneri më i rëndësishëm i Serbisë në fushat e tregtisë, investimeve dhe zhvillimit të institucioneve demokratike, por se shpejtësia e përparimit në rrugën evropiane varet nga vetë autoritetet serbe.
"Ne dëshirojmë dhe jemi të gatshëm të bëjmë më shumë, por duhet të jem i qartë - ritmi i progresit varet nga vendosmëria e Serbisë", tha Costa.
"Dera e Bashkimit Evropian mbetet e hapur, por koha për veprim vendimtar është tani", tha zyrtari evropian.
Costa shprehu gjithashtu ngushëllime për vdekjen e një pjesëtari të Ushtrisë Serbe në Liban.
Presidenti i Këshillit Evropian është në një turne ballkanik që filloi me një vizitë në Sarajevë të hënën dhe do të përfundojë me pjesëmarrjen e tij në Samitin BE-Ballkani Perëndimor në Tivat të Malit të Zi, më 4 dhe 5 qershor.