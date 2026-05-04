Çmimi i naftës Brent rritet mbi 110 dollarë mes tensioneve në Ngushticën e Hormuzit

Mücahithan Avcıoğlu
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Çmimet e ardhshme të naftës së papërpunuar Brent u rritën sot mbi 110 dollarë për fuçi, duke i dhënë fund një rënieje dy-ditore, ndërsa rreziqet e ripërtërira të sigurisë rreth Ngushticës së Hormuzit kanë intensifikuar shqetësimet mbi rrjedhat globale të naftës dhe transportit detar, transmeton Anadolu.
Çmimet u rritën me mbi 2.2 për qind në rreth 110.6 dollarë për fuçi që nga ora 08:05 GMT.
Fitimet erdhën pasi Operacionet e Tregtisë Detare të Mbretërisë së Bashkuar thanë se një cisternë u godit nga predha të panjohura në veri të Fujairah, pranë Ngushticës së Hormuzit, menjëherë pasi presidenti i SHBA-së Donald Trump njoftoi operacionin e quajtur "Projekti Liria", një plan për të udhëhequr anijet civile të bllokuara përmes kalimit të kontestuar.
Incidenti i fundit shtoi frikën se transporti tregtar në dhe përreth Hormuzit mund të përballet me ndërprerje të mëtejshme, me ngushticën e ngushtë që mbetet një nga rrugët më të rëndësishme të tranzitit në botë për naftën e papërpunuar, produktet e rafinuara dhe gazin natyror të lëngshëm.
Irani paralajmëroi se çdo forcë amerikane që hyn në ngushticë do të jetë në shënjestër dhe i paralajmëroi anijet tregtare dhe cisternat e naftës të mos lëvizin pa koordinim me ushtrinë e tij, duke ngritur shqetësime për kufizime të mëtejshme në rrjedhat e energjisë detare.
Trumpi tha se iniciativa do të përqendrohet në ndihmën ndaj anijeve civile me flamur të vendeve të paangazhuara për të dalë nga rruga ujore dhe për të rifilluar operacionet, me zbatimin që pritet të fillojë të hënën. Pavarësisht përshkallëzimit, Teherani tha se po shqyrton përgjigjen e Washingtonit ndaj propozimit të tij të fundit prej 14 pikash, duke lënë të hapur mundësinë e një përparimi diplomatik.
Çmimet e naftës janë rritur ndjeshëm këtë vit ndërsa konflikti në Lindjen e Mesme dhe mbyllja efektive e Ngushticës së Hormuzit ndërprenë rrjedhat e naftës së papërpunuar, karburantit dhe LNG-së, duke i detyruar tregtarët të çmojnë rreziqet e vazhdueshme të furnizimit dhe transportit.
Hormuzi lidh Gjirin me Detin Arabik dhe është korridor kritik për eksportet e energjisë nga prodhuesit kryesorë, përfshirë Arabinë Saudite, Irakun, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajtin, Katarin dhe Iranin.