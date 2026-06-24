Çmimi i arit bie nën 4.000 dollarë për ons për herë të parë që nga nëntori i vitit 2025

Mücahithan Avcıoğlu
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Çmimet e arit ranë sot nën 4.000 dollarë për ons për herë të parë që nga nëntori i vitit 2025, duke thelluar humbjet teksa pritshmëritë për politikë më të shtrënguar monetare në SHBA dhe zbutja e rreziqeve gjeopolitike reduktuan kërkesën për këtë aset të sigurt, transmeton Anadolu.
Metali i çmuar pësoi rënie prej 3.3 për qind mbi bazë ditore, duke rrëshqitur drejt niveleve më të ulëta të shtatë muajve në rreth 3,974.60 dollarë për ons që nga ora 13:10 GMT.
Presioni i shitjes u rrit pasi zyrtarët e Rezervës Federale (FED) i lanë normat e interesit të pandryshuara në takimin e tyre të fundit politik, por sinjalizuan mbështetje në rritje për rritjen e ardhshme të normave. Kryetari i ri i Fed-it, Kevin Warsh rikonfirmoi angazhimin e bankës për të rivendosur stabilitetin e çmimeve, duke forcuar pritshmëritë se politika monetare mund të mbetet kufizuese për më gjatë.
Pritshmëritë për norma më të larta të interesit zakonisht peshojnë negativisht mbi arin, pasi ai nuk ofron të ardhura nga interesi.
Ari u vu nën presion pasi marrëveshja e përkohshme e paqes mes SHBA-së dhe Iranit zbuti shqetësimet mbi ndërprerjet e furnizimit me energji dhe rreziqet inflacioniste. Progresi në bisedimet midis Washingtonit dhe Teheranit inkurajoi më shumë trafik përmes Ngushticës së Hormuzit, duke mbështetur pritshmëritë për flukse më të buta globale të energjisë.
Një rënie e ndjeshme e stoqeve të teknologjisë në SHBA shtoi presionin, pasi disa investitorë reduktuan zotërimet e tyre në ar për të mbuluar humbjet diku tjetër në portofolet e tyre.