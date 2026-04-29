Çmimet e naftës rriten mbi 5 për qind mes ngërçit SHBA-Iran dhe frikës për furnizimet në Hormuz

Mücahithan Avcıoğlu, Gökhan Ergöçün
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Çmimet e naftës vazhduan të rriten, me kontratat ndërkombëtare të naftës Brent që u rritën 5 për qind në rreth 117 dollarë për fuçi, ndërsa standardi amerikan West Texas Intermediate (WTI) u rrit 4,9 për qind në rreth 105 dollarë, pasi ngërçi SHBA-Iran vazhdoi të ushqejë shqetësimet për furnizimin, transmeton Anadolu.
Çmimet mbetën nën presionin rritës pasi tregjet vlerësojnë mbylljen e zgjatur të Ngushticës së Hormuzit, një rrugë kyç energjetike që përpunon rreth një të katërtën e tregtisë globale të naftës detare, si dhe pritjet për vendimin e sotëm për normat e interesit nga Rezerva Federale, në atë që mesa duket se do të jetë mbledhja e fundit nën drejtimin e kryetarit Jerome Powell.
Rritja e fundit, sipas raportit nga Axios, erdhi pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump, dje u takua me drejtues të industrisë së naftës dhe gazit në Shtëpinë e Bardhë për të diskutuar pasojat energjetike të luftës me Iranin.
Sipas raportit, drejtori ekzekutiv i kompanisë Chevron, Mike Wirth, ishte ndër pjesëmarrësit, ndërsa shefja e stafit të Shtëpisë së Bardhë, Susie Wiles, sekretari i Thesarit, Scott Bessent, dhe të dërguarit presidencialë Steve Witkoff dhe Jared Kushner ishin gjithashtu të pranishëm.
“Presidenti takohet shpesh me drejtues të energjisë për të marrë mendimet e tyre mbi tregjet e brendshme dhe ndërkombëtare të energjisë”, tha një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë për Axios.
Në raport thuhet se takimi përfshiu prodhimin vendas, progresin në Venezuelë, kontratat e naftës, gazin natyror dhe transportin detar.
Trump po “përgatitet për pasojat politike të çmimeve të larta të benzinës në SHBA”, shkroi Axios, ndërsa çmimi mesatar i benzinës në SHBA u rrit në 4.18 dollarë për gallon dje, niveli më i lartë që nga fillimi i luftës, sipas Shoqatës Amerikane të Automobilistëve.
Çmimet e larta të vazhdueshme po ngrenë gjithashtu shqetësime për kërkesën, pasi kostot e larta të karburantit mund të rëndojnë mbi bizneset dhe konsumatorët në SHBA dhe jashtë saj.
Në të njëjtën kohë, shtoi raporti, ulja e furnizimit nga Lindja e Mesme po rrit kërkesën për eksportet amerikane të naftës dhe gazit natyror të lëngshëm.