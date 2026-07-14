Çmimet e naftës arrijnë nivelin më të lartë prej gati 1 muaji mes sulmeve SHBA-Iran dhe bllokadës së Hormuzit

Mücahithan Avcıoğlu
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Çmimet e naftës u rritën mbi 85 dollarë për fuçi të martën, duke arritur nivelin e tyre më të lartë në gati një muaj pasi sulmet e SHBA-së ndaj objektivave ushtarake iraniane dhe ndërprerjet e transportit përmes Ngushticës së Hormuzit rritën shqetësimet për furnizimin, transmeton Anadolu.
Standardi ndërkombëtar i naftës së papërpunuar Brent u rrit në 2,4 për qind, duke zgjeruar fitimet e saj që nga fillimi i javës në më shumë se 13 për qind.
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) tha se operacioni i saj i fundit pesë-orësh shënjestroi vende ushtarake përgjatë vijës bregdetare jugore të Iranit, duke përfshirë sistemet e mbrojtjes bregdetare, objektet e raketave dhe dronëve dhe kapacitetet detare.
Objektivat ishin vendosur në Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa dhe Bandar Abbas, sipas CENTCOM, i cili tha se sulmet kishin për qëllim të dobësonin aftësinë e Iranit për të sulmuar anijet tregtare.
Presidenti amerikan, Donald Trump, tha se forcat amerikane po synonin aftësitë ushtarake të Iranit të lidhura me ngushticën e Hormuzit dhe rivendosnin një bllokadë ndaj Iranit dhe anijeve që bëjnë biznes me Teheranin.
Trafiku tregtar përmes ngushticës është ngadalësuar në një ndalesë pothuajse në mes të grevave të rinovuara, paralajmërimeve të sigurisë dhe pasigurisë në rritje mbi bllokadën.
Trump tha gjithashtu se Washingtoni kërkon rimbursim nga vendet e Gjirit që përfitojnë nga mbrojtja e SHBA-së për ngushticën, duke përfshirë Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katarin, Kuvajtin dhe Bahreinin.
Përshkallëzimi ka intensifikuar shqetësimet për ndërprerjet e mundshme të dërgesave të naftës dhe gazit natyror të lëngshëm përmes një prej rrugëve më të rëndësishme të tranzitit të energjisë në botë.