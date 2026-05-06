Çmimet e gazit evropian bien ndërsa shpresat për një marrëveshje SHBA-Iran zbusin shqetësimet për furnizimin me LNG

Mücahithan Avcıoğlu
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Çmimet e gazit natyror evropian ranë ndjeshëm të mërkurën, ndërsa optimizmi mbi një marrëveshje të mundshme SHBA-Iran lehtësoi shqetësimet në lidhje me ndërprerjet në furnizimet globale me gaz natyror të lëngshëm, transmeton Anadolu.
Kontratat e ardhshme holandeze TTF Benchmark, kontrata kryesore e gazit natyror të Evropës, ranë më shumë se 8 për qind në nën 43 euro (50.6 dollarë) për megavat-orë.
Rënia erdhi pas raportimeve se Washingtoni dhe Teherani janë pranë një marrëveshjeje paraprake që mund t'i japë fund konfliktit dhe të hapë derën për negociata më të gjera mbi programin bërthamor.
Perspektiva e de-eskalimit uli frikën e ndërprerjeve të zgjatura rreth Ngushticës së Hormuzit, një rrugë kritike për dërgesat globale të energjisë.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, njoftoi gjithashtu një ndalesë të përkohshme të "Projektit Liri", një operacion ushtarak që synonte sigurimin e transportit tregtar përmes Ngushticës së Hormuzit, duke përmendur përparimin në negociata.
Konflikti dhe mbyllja e afërt e rrugës ujore kishin ndërprerë rreth një të pestën e furnizimit global me LNG, duke rritur çmimet dhe duke tronditur tregjet e energjisë.
Edhe pse shumica e eksporteve të gazit nga Lindja e Mesme dërgohen në Azi, ndërprerja shtrëngoi furnizimet globale të LNG-së dhe ngriti shqetësime në Evropë, e cila mbetet shumë e varur nga importet për të rimbushur depozitat përpara dimrit.
Nivelet e depozitimit të gazit evropian janë aktualisht rreth 34 për qind, shumë nën mesataren pesëvjeçare, duke i mbajtur tregtarët të kujdesshëm pavarësisht perspektivës së përmirësuar diplomatike.
Analistët thanë se tregu mbetet i prekshëm ndaj paqëndrueshmërisë së rinovuar nëse negociatat dështojnë ose flukset e transportit detar nëpër rajon nuk normalizohen shpejt.