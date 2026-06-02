Çmimet e energjisë të goditura nga lufta vazhdojnë të rrisin inflacionin në Eurozonë

Gökhan Ergöçün
02 Qershor 2026•Përditësim: 02 Qershor 2026
Norma vjetore e inflacionit ishte 3.2 për qind në zonën e euros në maj, nga 3 për qind në prill, e lidhur me çmimet më të larta të energjisë, treguan sot shifrat zyrtare, transmeton Anadolu.
Çmimet e energjisë, të cilat u rritën për shkak të tensioneve të vazhdueshme në Lindjen e Mesme, u rritën me 10.9 për qind nga viti në vit në maj në Eurozonë, sipas të dhënave të Eurostat-it.
Pas fillimit të sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit që nga 28 shkurti, vendimi i Iranit për të mbyllur rrugën strategjike ujore Hormuz dhe sulmet ndaj termocentraleve ndikuan rëndë në çmimet globale të naftës dhe gazit.
Në zonën e euros, norma e inflacionit jo-energjetik ishte 2.4 për qind në maj. Norma vjetore e inflacionit në rajon është rritur që nga shkurti, duke shënuar rritjen e katërt mujore radhazi.
Midis vendeve të Eurozonës, normat më të larta u panë në Bullgari me 6.3 për qind, Lituani me 5.1 për qind dhe Greqi me 5 për qind në maj.