CENTCOM: Bllokada detare amerikane ndaj Iranit ka devijuar 67 anije në 4 javë

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Ushtria amerikane tha sot se 67 anije tregtare që tentonin të hynin ose të dilnin nga portet iraniane janë devijuar si pjesë e një bllokade detare amerikane që synon trafikun detar iranian, transmeton Anadolu.
“Katër javë më parë, CENTCOM-i filloi zbatimin e bllokadës ndaj anijeve që hyjnë dhe dalin nga portet e Iranit”, shkroi Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) në platformën sociale amerikane X, duke shtuar se forcat amerikane kanë “lejuar kalimin e 15 anijeve me ndihma humanitare dhe kanë ndaluar katër për të siguruar përputhjen me rregullat”.
Më herët këtë javë, forcat e CENTCOM-it siguruan respektimin e urdhrave pas komunikimeve me radio dhe të shtënave paralajmëruese me armë të vogla ndaj dy anijeve tregtare, të cilat më pas u kthyen mbrapsht, “duke demonstruar qartë se zbatimi i SHBA-së mbetet plotësisht në fuqi”, tha ushtria.
Tensionet rajonale u përshkallëzuan ndjeshëm pasi SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke nxitur kundërpërgjigje iraniane ndaj Izraelit dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, si dhe mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim i ndërmjetësuar përmes Pakistanit hyri në fuqi më 8 prill, megjithëse bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhojnë një marrëveshje të përhershme.
Presidenti amerikan Donald Trump më vonë njoftoi se armëpushimi do të mbetej në fuqi pa afat, pavarësisht tensioneve të vazhdueshme ushtarake dhe kufizimeve detare në rajonin e Gjirit.
SHBA-ja ka mbajtur një bllokadë detare ndaj Iranit që nga 13 prilli.
Të premten e kaluar, CENTCOM-i tha se SHBA kishte ndaluar 70 cisterna të hynin ose të dilnin nga portet iraniane, me kapacitet transporti prej më shumë se 166 milionë fuçish naftë iraniane me vlerë mbi 13 miliardë dollarë.