Burime pakistaneze: Irani shtyn bisedimet direkte me SHBA-në, proteston ndaj shkeljeve të armëpushimit në Liban

Amir Latif Arain
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Irani ka shtyrë bisedimet teknike me SHBA-në, të cilat ishin planifikuar për sot në Zvicër, në shenjë proteste ndaj "shkeljeve të vazhdueshme" të armëpushimit nga Izraeli, kryesisht në Libanin jugor.
Burime të qeverisë pakistaneze për Anadolu thanë se kryenegociatori i Teheranit, Bagher Qalibaf dhe ministri i Punëve të Jashtme, Abbas Araghchi, ishin "të gatshëm" të niseshin për në Zvicër për bisedime direkte me Washingtonin, por ata u tërhoqën në minutën e fundit pas "udhëzimeve" nga "udhëheqja e lartë iraniane".
Ata nuk specifikuan nëse udhëzimet erdhën drejtpërdrejt nga lideri suprem, Seyyed Mojtaba Khamenei, i cili më herët ka deklaruar se ka një "pikëpamje të ndryshme" mbi marrëveshjen SHBA-Iran për t'i dhënë fund luftës.
Burimet shtuan se nuk është caktuar ende një datë apo vend i ri për bisedimet.
"Pakistani është në kontakt me të dyja palët për të caktuar një datë të re për bisedimet teknike me qëllim arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare", tha një burim i afërt me ndërmjetësimin.
Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit të Islamabadit nga presidenti amerikan, Donald Trump dhe presidenti Iranian, Masoud Pezeshkian, hapi rrugën për bisedime direkte mes Washingtonit dhe Teheranit sot në Zvicër.
Burimi tha se zv.presidenti amerikan, JD Vance, anuloi udhëtimin e tij për në Zvicër pasi Pakistani i përcolli Washingtonit vendimin e Teheranit.
"Logjistika e këtyre negociatave nuk ka qenë kurrë e thjeshtë apo e parashikueshme. Për momentin, zv.presidenti nuk po niset sonte. Ne presim të fillojmë bisedimet teknike sa më shpejt të jetë e mundur", tha një zëdhënës i Shtëpisë së Bardhë.
Ministria e Punëve të Jashtme e Zvicrës tha se bisedimet e sotme mbi zbatimin e marrëveshjes për përfundimin e luftës nuk do të zhvillohen.
Memorandumi i Islamabadit i jep zyrtarëve dhe ekspertëve të të dyja palëve 60 ditë për të hartuar një marrëveshje përfundimtare, e cila fokusohet veçanërisht në programin bërthamor iranian.
Pakistani e cilësoi marrëveshjen si "të menjëhershme dhe në fuqi".
Pakti parashikon ndërprerje të menjëhershme dhe të përhershme të operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, përfshirë Libanin, si dhe angazhime për të mos përdorur forcën dhe për të garantuar sovranitetin e Libanit.
Pas nisjes së luftës më 28 shkurt, Irani mbylli Hormuzin dhe më pas, më 13 prill, forcat amerikane vendosën një bllokadë ndaj porteve iraniane, duke e bërë kalimin e anijeve tregtare thuajse të pamundur në këtë rrugë kritike ujore.
Izraeli gjithashtu ka kryer sulme në Liban, duke vrarë rreth 3.800 persona, përfshirë civilë dhe ushtarë, që nga fillimi i luftës.
Mbi 3.300 persona, përfshirë civilë dhe ushtarë, janë vrarë në Iran, ndërsa SHBA ka konfirmuar vdekjen e 14 personave të saj, përveç humbjes së pajisjeve dhe avionëve ushtarakë.
Pas arritjes së armëpushimit më 8 prill, Pakistani priti bisedimet direkte të nivelit të lartë mes dy vendeve më 12 dhe 13 prill, që nga ndërprerja e marrëdhënieve diplomatike në vitin 1979.