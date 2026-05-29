Bullgaria kufizon qëndrimin e avionëve ushtarakë amerikanë mes mosmarrëveshjeve për vizat

Burak Bir
29 Maj 2026•Përditësim: 29 Maj 2026
Bullgaria ka zgjatur dislokimin e avionëve amerikanë në aeroportin e Sofjes vetëm deri në fund të muajit të ardhshëm, në mes të një mosmarrëveshjeje për vizat me Washingtonin, transmeton Anadolu.
Duke cituar Shërbimin Informativ të qeverisë, Agjencia Bullgare e Lajmeve (BTA) raportoi se qeveria ka marrë vendim për të zgjatur deri më 30 qershor 2026 vendosjen në Bullgari të deri në 15 avionëve amerikanë, së bashku me personelin mbështetës dhe pajisjet.
Sipas Vendimit Nr. 205 të datës 4 mars 2026, Këshilli i Ministrave autorizoi vendosjen jo-ushtarake në Bullgari të deri në 15 avionëve dhe deri në 500 personel mbështetës nga SHBA-ja në aeroportin “Vasil Levski” të Sofjes.
Vendimi erdhi pas deklaratës së mëparshme të kryeministrit Rumen Radev, i cili tha se Këshilli i Ministrave do të miratojë zgjatjen e qëndrimit të avionëve deri në fund të qershorit, për t’u dhënë “aleatëve tanë mundësinë të riorganizojnë aktivitetet e tyre dhe të gjejnë një vend tjetër”.
Më herët këtë muaj, Radev zhvilloi një bisedë me presidentin amerikan, Donald Trump dhe kërkoi pezullimin e sistemit të vizave për shtetasit bullgarë për udhëtim në SHBA.