Britania thërret të dërguarin izraelit, shpreh “shqetësim të thellë” për trajtimin e aktivistëve të flotiljes për Gazën

Burak Bir
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Mbretëria e Bashkuar ka thirrur të dërguarin izraelit për të shprehur shqetësim dhe për të kërkuar shpjegime lidhur me trajtimin e aktivistëve të Flotiljes Globale "Sumud" që po shkonte drejt Gazës, transmeton Anadolu.
Zyra e Jashtme tha se ka thirrur të ngarkuarin me punë të Izraelit pas “videos provokuese të publikuar nga ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir”.
“Thirrja pasqyron dënimin e fortë të Mbretërisë së Bashkuar për sjelljen e tij në talljen me pjesëmarrësit e Flotiljes Globale Sumud. Kjo sjellje shkel standardet më bazike të respektit dhe dinjitetit për njerëzit”, tha Zyra e Jashtme.
“Jemi gjithashtu thellësisht të shqetësuar për kushtet e ndalimit të paraqitura dhe kemi kërkuar shpjegime nga autoritetet izraelite”, shtoi ajo.
Zyra e Jashtme theksoi se i ka bërë të qarta detyrimet për të mbrojtur të drejtat e të gjithë të përfshirëve.
Duke theksuar se përpjekja e flotiljes për të dërguar ndihma tregon seriozitetin e situatës humanitare në Gaza, ajo tha se Izraeli duhet të sigurojë që ndihma të hyjë në mënyrë më të madhe dhe të sigurt përmes rrugëve tokësore.
Po ashtu u tha se janë në kontakt me familjet e disa shtetasve britanikë dhe janë të gatshëm të ofrojnë mbështetje konsullore.
Forcat izraelite sulmuan misionin e ndihmës në ujërat ndërkombëtare të hënën dhe ndaluan të gjithë aktivistët në bord.
Flotilja, me 428 persona nga 44 vende, ishte nisur të enjten nga rrethi turk Marmaris në një përpjekje të re për të thyer bllokadën ndaj Rripit të Gazës që nga viti 2007.